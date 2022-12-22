Higijena na stočarskim gospodarstvima: od biološke sigurnosti do ekonomske učinkovitosti

Održavanje čistoće u uzgoju muznih krava i goveda doprinosi zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja te povećava dobit. Da bi krave postizale optimalne rezultate, okolina mora biti higijenska od teljenja do kraja boravka. Optimalna higijena u stajama za goveda posebno je važna u osjetljivim prostorima za mužnju, gdje se uzgoj životinja susreće s proizvodnjom hrane.

Visoka razina higijene u stajama smanjuje zdravstvene rizike i troškove lijekova. To vrijedi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti poput slinavke i šapa. Čišćenje staje za muzne krave i cijelog gospodarstva pomaže u suzbijanju tih bolesti. Profesionalna oprema za čišćenje prekida lance zaraze i smanjuje rizik od bolesti. Međutim, čišćenje se ne smije ograničiti samo na staje i nastambe za telad. Čistoća vozila za prijevoz životinja i silosa također igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja.

Na higijenske mjere u svim prostorima stočarskih i mljekarskih gospodarstava treba gledati kao na cjelinu. Potrebno ih je stalno nadzirati i pratiti kako bi se spriječili slabiji rezultati i zdravstveni problemi kod životinja.