Higijenske mjere u uzgoju muznih krava i goveda

Higijena u uzgoju muznih krava ključna je za biološku sigurnost na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima. Pravilno čišćenje staje za muzne krave, prostora za teljenje i držanje teladi, kao i izmuzišta, od velike je važnosti. Također, važno je i čišćenje opreme za hranjenje. Saznajte koja metoda najbolje odgovara pojedinim prostorima.

Hranjenje muznih krava

Higijena na stočarskim gospodarstvima: od biološke sigurnosti do ekonomske učinkovitosti

Održavanje čistoće u uzgoju muznih krava i goveda doprinosi zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja te povećava dobit. Da bi krave postizale optimalne rezultate, okolina mora biti higijenska od teljenja do kraja boravka. Optimalna higijena u stajama za goveda posebno je važna u osjetljivim prostorima za mužnju, gdje se uzgoj životinja susreće s proizvodnjom hrane.

Visoka razina higijene u stajama smanjuje zdravstvene rizike i troškove lijekova. To vrijedi za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti poput slinavke i šapa. Čišćenje staje za muzne krave i cijelog gospodarstva pomaže u suzbijanju tih bolesti. Profesionalna oprema za čišćenje prekida lance zaraze i smanjuje rizik od bolesti. Međutim, čišćenje se ne smije ograničiti samo na staje i nastambe za telad. Čistoća vozila za prijevoz životinja i silosa također igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja.

Na higijenske mjere u svim prostorima stočarskih i mljekarskih gospodarstava treba gledati kao na cjelinu. Potrebno ih je stalno nadzirati i pratiti kako bi se spriječili slabiji rezultati i zdravstveni problemi kod životinja.

Postupci čišćenja na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima

Kärcher: Čišćenje staja na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima
Čišćenje izmuzišta
Čišćenje boksova za telad s pomoću Kärcherovog visokotlačnog čistača
Čišćenje kao prevencija slinavke i šapa
Čišćenje vozila za prijevoz stoke
Čišćenje silosa
Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme
Čišćenje poljoprivrednih skladišta
Čišćenje pogona za proizvodnju bioplina
Čišćenje solarnih i fotonaponskih ploča
Slika zaglavlja digitalizacija u poljoprivredi

Prikladni proizvodi za vašu primjenu

Profesionalna oprema i proizvodi za čišćenje te prikladni postupci čišćenja doprinose čistoći u stajama na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima.

Redovito čišćenje izmuzišta neophodno je za osiguravanje potrebnih higijenskih uvjeta u čitavom lancu proizvodnje.

 

Primjena prikladnih postupaka čišćenja u prostorima za teljenje i držanje osjetljive teladi igra jako važnu ulogu na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima.

Vozila za prijevoz stoke treba redovito čistiti i dezinficirati kako bi se spriječio prijenos uzročnika bolesti.

Redovitim i temeljitim čišćenjem silosa visokotlačnim čistačima i usisavačima za mokro i suho usisavanje sprječavamo kontaminaciju hrane za životinje.

Održavanjem čistoće u poljoprivrednim skladištima sprječavamo širenje patogena kao što su plijesan ili mikotoksini koji mogu ugroziti zdravlje životinja.

Preporučuje se redovito čistiti solarne i fotonaponske sustave kako bi se osigurala učinkovita upotreba solarne energije i što veći prinos električne energije.

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