Stočarska i mljekarska gospodarstva: Čišćenje staja

Dubinsko čišćenje prema potrebi

Za dubinsko čišćenje staja, uključujući odjeljke (ležišta), životinje je potrebno izvesti iz prostora, osobito u uzgoju goveda. U suprotnom, radovi bi mogli biti opasni za radnike. To vrijedi i za vanjske odjeljke.

U uzgoju muznih krava i goveda, osim u tovilištima, dubinsko čišćenje i održavanje staja uglavnom se ne provodi tako da se prije izvedu sve životinje. Čisti se odjeljak po odjeljak, ležište po ležište, dok su u drugim odjeljcima i dalje prisutne životinje.

Opasnost od nesreća smanjuje se ako visokotlačni čistač nije smješten izravno u staji. Bolje je spojiti ga na crijevo i raditi samo s njim. To smanjuje buku u staji.

Preporučuje se korištenje visokotlačnog crijeva namotanog na kolut s automatskim povratom. Time se smanjuje opasnost od spoticanja. Za čišćenje većih podova preporučuje se i čistač za površine. To smanjuje razlijevanje vode i manje uznemiruje životinje.