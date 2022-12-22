Stočarska i mljekarska gospodarstva: Čišćenje staja
Profesionalna oprema, učinkovita sredstva za čišćenje i pravi pristup omogućuju visoke higijenske standarde u uzgoju goveda. Ovaj proces smanjuje troškove i štedi vrijeme, a istovremeno osigurava dobrobit životinja i bolju proizvodnju. Čišćenje staja na stočarskim gospodarstvima ključno je za zdravlje stoke i povećanje ekonomske dobiti.
Uz izmuzišta i prostore za teljenje, staje zahtijevaju redovito i temeljito čišćenje. To uključuje čišćenje ležišta i vanjskih prostora, za odrasle životinje i one u razvoju.
Zašto je čišćenje staja tako važno na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima?
Učinkovito čišćenje staja smanjuje broj klica i smanjuje opasnost od bolesti među životinjama. To je ključno za zdravlje životinja, njihovu dobrobit i proizvodne rezultate gospodarstva. Zdrave životinje daju kvalitetnije proizvode. Traže manje lijekova i smanjuju troškove veterinarskih usluga. Održavanje higijene u stajama stoga doprinosi većoj ekonomskoj isplativosti uzgoja.
Kad je vrijeme za čišćenje staja?
Neki aspekti čišćenja obavljaju se nekoliko puta dnevno. Drugi se obavljaju samo po potrebi ili situaciji.
- Oprema za hranjenje čisti se dvaput dnevno. To se obavlja prije hranjenja.
- Prolazi se metu svaki dan.
- Ako se krave drže na slami, prostor se mora redovito izgnojavati. To je uobičajeno u starijim stajama i vanjskim prostorima.
- Dubinsko čišćenje staja obavlja se prilikom selidbe životinja iz jednog objekta u drugi.
- Životinje od dva do osam tjedana drže se u skupnim objektima. Veličina objekata ovisi o prostoru potrebnom za dob životinja.
- Kad najstarija skupina napusti objekte, mlađa skupina prelazi u te prostore. Selidba je prilika za čišćenje objekata i ležišta.
- Prije smještanja novih životinja obavlja se čišćenje prema potrebi. To uključuje potpuno ili djelomično čišćenje, primjerice radi popravaka. Objekti moraju biti potpuno prazni za čišćenje.
Oprema i proizvodi za čišćenje za higijenu u staji
Metla i lopata i dalje se koriste za čišćenje staja na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima. Ako su prisutni stroj za metenje i visokotlačni čistač, farma je opremljena za sve postupke čišćenja.
Visokotlačni čistači
Uz visokotlačne čistače čišćenje staje postaje učinkovitije, što smanjuje troškove rada. Na većini farmi koriste se prijenosni visokotlačni čistači, a u izmuzištima stacionarni.
Najučinkovitije je čišćenje s visokotlačnim čistačima koji koriste vruću vodu. Vruća voda rastvara prljavštinu, uklanja klice i skraćuje vrijeme čišćenja i sušenja.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
S pomoću vruće vode visokotlačni čistači ostvaruju bolje rezultate uz stalni pritisak, omogućuju brže čišćenje, sušenje i smanjenje nakupljanja bakterija. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje na temperaturama do 155 °C za osjetljive površine. Korištenjem visokotlačnih čistača s vrućom vodom smanjujemo zahtjevnost rada, vrijeme čišćenja i količinu potrebnih sredstava. Čišćenje staja visokotlačnim čistačima s vrućom vodom nudi mnoge prednosti za optimizaciju procesa.
Sredstva za čišćenje i namakanje
Lužnata sredstva za čišćenje najbolji su odabir za čišćenje staja u uzgoju muznih krava i goveda jer učinkovito rastvaraju izmet, bjelančevine i masnoće. S visokotlačnim čistačima s hladnom vodom, upotreba tih sredstava skraćuje vrijeme čišćenja.
Sredstva za namakanje rastvaraju tvrdokorna zaprljanja, poput ostataka izmeta u odjeljcima i ležištima. Nanose se prije čišćenja visokotlačnim čistačem, čime štedimo vodu i skraćujemo vrijeme čišćenja. Za optimalne rezultate, preporučuje se pažljiv odabir opreme i sredstava za čišćenje.
Strojevi za metenje
Na modernim farmama strojevi za metenje doprinose brzom i temeljitom čišćenju staja i vanjskih prostora. Podižu manje prašine od metli i pokrivaju veće površine u kraćem vremenu, uz manji napor za rukovatelja. Stroj za metenje s bočnim metlama za ručno upravljanje još je učinkovitiji jer omogućuje metenje uglova.
Usisavači za suho i mokro usisavanje
Još jedan koristan dodatak za higijenu u stajama je usisavač za suho i mokro usisavanje. Lako uklanja prljavštinu i prašinu s teško dostupnih mjesta. Dodatna prednost usisavača je što ne podiže prašinu, pa su bolji za pluća.
Kako očistiti staju
Svakodnevno
Prije svakog hranjenja potrebno je ukloniti ostatke hrane s opreme, jer se mogu pokvariti. Također, ostaci hrane mogu privući muhe. Ručno čišćenje metlom nadopunjuje čišćenje strojem za metenje. Ako na opremi za hranjenje ima izmeta, upotrebljavaju se metla i lopata.
Ostaci hrane i izmet mogu se nakupiti i u pojilicama. Stoga ih je potrebno provjeriti kod svakog hranjenja i po potrebi očistiti i isprati vodom.
Za uklanjanje mogućih mjesta razmnožavanja muha potrebno je redovito čistiti izmet lopatom.
Prolazi se metu metlom ili strojem za metenje.
Vanjski prostori se metu metlom ili strojem za metenje nakon hranjenja, na mjestima gdje je hrana bila postavljena.
Dubinsko čišćenje prema potrebi
Za dubinsko čišćenje staja, uključujući odjeljke (ležišta), životinje je potrebno izvesti iz prostora, osobito u uzgoju goveda. U suprotnom, radovi bi mogli biti opasni za radnike. To vrijedi i za vanjske odjeljke.
U uzgoju muznih krava i goveda, osim u tovilištima, dubinsko čišćenje i održavanje staja uglavnom se ne provodi tako da se prije izvedu sve životinje. Čisti se odjeljak po odjeljak, ležište po ležište, dok su u drugim odjeljcima i dalje prisutne životinje.
Opasnost od nesreća smanjuje se ako visokotlačni čistač nije smješten izravno u staji. Bolje je spojiti ga na crijevo i raditi samo s njim. To smanjuje buku u staji.
Preporučuje se korištenje visokotlačnog crijeva namotanog na kolut s automatskim povratom. Time se smanjuje opasnost od spoticanja. Za čišćenje većih podova preporučuje se i čistač za površine. To smanjuje razlijevanje vode i manje uznemiruje životinje.
Redoslijed postupaka za dubinsko čišćenje staja
- Metenje zidova i pregrada
Prašina koja se nakuplja u stajama plodno je tlo za klice i gljivice. Može uzrokovati respiratorne bolesti kod životinja i ljudi. Zato je potrebno pomesti paučinu i prašinu sa zidova, stropova, prozora i okvira prozora.
- Čišćenje odjeljaka i ležišta
Kad su životinje izvedene, prvi korak je uklanjanje krupnije prljavštine i svega što nije utabano u udubine na podu. Za to su potrebni metla i lopata. U stajama sa steljom provodi se i izgnojavanje. Za to je najučinkovitiji traktor.
- Namakanje staje
Sljedeći korak je temeljito namočiti svu prljavštinu, uključujući zidove ako je potrebno. Idealno je koristiti visokotlačni čistač. U vodu se može dodati sredstvo za namakanje, što olakšava rastvaranje osušenog izmeta. Tako se skraćuje vrijeme čišćenja i smanjuje potrošnja vode. Prljavština treba upiti što je moguće više vode. Ne preporučuje se raspršivanje pod prevelikim pritiskom ili velike količine odjednom. Velike kapljice neće prodrijeti u prljavštinu. Postupak se može ponoviti dok sva prljavština nije dobro namočena.
- Čišćenje visokotlačnim čistačem
Nakon namakanja slijedi čišćenje visokotlačnim čistačem. Lužnata sredstva mogu se nanositi raspršivačem ili mlaznicom za pjenu. Prednost mlaznice za pjenu je u tome što se može spojiti na visokotlačni čistač. Pjena se mora isprati. Voda slobodno otječe kroz rešetkaste podove. Ako podovi nisu rešetkasti, preporučuje se čistač za površine s automatskim usisavanjem. Taj čistač sakuplja prljavu vodu i na kontrolirani način je ispusti. Za osjetljive površine smanjuje se pritisak visokotlačnog čistača. Vrlo osjetljive dijelove potrebno je očistiti vlažnom krpom. Čišćenje je završeno kad su podovi, zidovi i pregrade potpuno čisti, a otpadna voda bistra.
- Dezinfekcija prema potrebi
Objekti u koje se smješta telad iz boksova za telad moraju se dezinficirati nakon čišćenja visokotlačnim čistačem. Prije dezinfekcije objekti moraju biti potpuno suhi.
Posebni zahtjevi za čišćenje
U uzgoju muznih krava i goveda postoje posebni zahtjevi za čišćenje određenih prostora kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i životinja. To se odnosi na prostore za teljenje i prostore za izdvajanje bolesnih životinja. Ovi prostori moraju biti što sterilniji prije nego što se u njih uvede krava koja se teli ili bolesna životinja. Zahtjevi biološke sigurnosti za zaštitu osjetljive teladi vrlo su visoki. Zbog toga je za prostore za teljenje, nakon što smo pomeli svu rasutu prljavštinu metlom, najbolje koristiti visokotlačni čistač s vrućom vodom. U nekim okolnostima, preporučuje se upotreba dezinfekcijskih sredstava u tim prostorima.
Čišćenje boksova za telad
Higijena je ključni element biološke sigurnosti na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima. Prikladni postupci čišćenja imaju važnu ulogu u teljenju i uzgoju teladi, od prostora za teljenje i boksova za telad, do ležišta za stariju telad.
Prostor za mužnju također zahtijeva posebnu pozornost u planiranju čišćenja na gospodarstvima. U prostoru za mužnju primjenjuju se sigurnosni zahtjevi koji se odnose na hranu za ljude.
Čišćenje izmuzišta
Krave prolaze kroz izmuzište svaki dan, ostavljajući mnogo prljavštine: gnoj, naslage masnoća, bjelančevina, mlijeka, kamenca i urina. Zbog toga je redovito čišćenje ključno. Morate koristiti prikladnu opremu za čišćenje spremnika za skladištenje mlijeka. Tako ćete osigurati higijenske uvjete i ispuniti zahtjeve u proizvodnji.
Ne zaboravite očistiti i oko staja
Sve što se nalazi oko staja također utječe na biološku sigurnost. Stoga je potrebno redovito čistiti površine oko staja, prolaze, dvorišta, a osobito površine ispred silosa i skladišta hrane za životinje. Ovo sprječava naseljavanje štetočina i drugih prijenosnika bolesti. Nakon svakog hranjenja potrebno je potpuno isprazniti kolica za hranu za životinje. Time se sprječava stvaranje plijesni i privlačenje muha.
Kolica je potrebno svakih nekoliko tjedana očistiti visokotlačnim čistačem. Pojilice i hranilice na pašnjacima također se moraju održavati čistima. Za tu svrhu može poslužiti baterijski visokotlačni čistač. Ako se neka oprema i strojevi upotrebljavaju u više različitih staja, i njih je potrebno čistiti kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija.
Metle i lopate najbolje je držati u jednoj staji. Silose i strojeve koji se upotrebljavaju na farmi ili gospodarstvu također treba redovito čistiti. Čišćenje staje u uzgoju muznih krava i goveda završava čišćenjem vanjskih prostora i opreme.
Čišćenje poljoprivrednih strojeva
Poljoprivredni strojevi predstavljaju ozbiljno ulaganje, stoga je očuvanje njihove vrijednosti ključno. Traktori, rasipači gnojiva i kombajni moraju biti spremni za upotrebu. Održavanje je važno jer doprinosi stvaranju dobiti i osigurava sigurnost zaposlenika. Redovito čišćenje i održavanje smanjuje troškove kvarova i produljuje vijek trajanja strojeva.