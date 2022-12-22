Raspored čišćenja

Preporučuje se nakon svake mužnje temeljito očistiti čitavo izmuzište kako bi se spriječio prijenos klica sa životinje na životinju.

Rotirajuću platformu za mužnju (rotolaktor), čekališta, kanale i staze treba čistiti visokotlačnim čistačem. Za brzo i učinkovito čišćenje najpogodniji su objekti opremljeni zidovima i podovima prekrivenima keramičkim pločicama koji su opremljeni opremom i alatima od nehrđajućeg čelika. Prilikom čišćenja posebnu pozornost treba posvetiti opremi za mužnju i svim njezinim dijelovima i elementima koji dolaze u doticaj s prljavštinom.

Nekoliko puta tjedno treba nanositi i odgovarajuća sredstva za čišćenja s pomoću mlaznice za pjenu kako bi se učinkovito uklonile sve naslage i prekinuli lanci zaraze. Na tržištu su dostupna različita sredstva za čišćenje izmuzišta. Lužnata sredstva za čišćenje učinkovito uklanjaju ostatke izmeta, bjelančevina, mlijeka i masnoća. S druge strane, kisela sredstva za čišćenje prikladna su za uklanjanje kamenca, hrđe i naslaga urina.