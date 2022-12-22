Čišćenje izmuzišta
Po svoj prilici, vaše krave prolaze kroz izmuzište svaki dan. Iza njih ostaje mnogo prljavštine i nečistoća: gnoj, naslage masnoće, bjelančevina i mlijeka, naslage kamenca i urina. Stoga je temeljito čišćenje izmuzišta ključno. Kako biste osigurali nužne higijenske uvjete u čitavom lancu proizvodnje, jako je važno upotrebljavati prikladnu opremu za čišćenje spremnika za skladištenje mlijeka.
Osjetljivo pitanje: čišćenje izmuzišta
Izmuzište je najosjetljiviji dio mljekarske farme, to je mjesto susreta uzgoja životinja i proizvodnje hrane. Nekoliko puta dnevno kroz izmuzište prolaze sve muzne krave, i zdrave i bolesne, stoga je higijena u ovom prostoru od središnje važnosti.
Čišćenje izmuzišta: učestalost i alati
Raspored čišćenja
Preporučuje se nakon svake mužnje temeljito očistiti čitavo izmuzište kako bi se spriječio prijenos klica sa životinje na životinju.
Rotirajuću platformu za mužnju (rotolaktor), čekališta, kanale i staze treba čistiti visokotlačnim čistačem. Za brzo i učinkovito čišćenje najpogodniji su objekti opremljeni zidovima i podovima prekrivenima keramičkim pločicama koji su opremljeni opremom i alatima od nehrđajućeg čelika. Prilikom čišćenja posebnu pozornost treba posvetiti opremi za mužnju i svim njezinim dijelovima i elementima koji dolaze u doticaj s prljavštinom.
Nekoliko puta tjedno treba nanositi i odgovarajuća sredstva za čišćenja s pomoću mlaznice za pjenu kako bi se učinkovito uklonile sve naslage i prekinuli lanci zaraze. Na tržištu su dostupna različita sredstva za čišćenje izmuzišta. Lužnata sredstva za čišćenje učinkovito uklanjaju ostatke izmeta, bjelančevina, mlijeka i masnoća. S druge strane, kisela sredstva za čišćenje prikladna su za uklanjanje kamenca, hrđe i naslaga urina.
Prava oprema za čišćenje izmuzišta
Visokotlačni čistači koji imaju protok vode od najmanje 800 litara po satu i visok kapacitet ispiranja lako ispiru velike količine nečistoća i odličan su odabir za čišćenje izmuzišta. Pravo su rješenje za čišćenje nakupljenog izmeta i urina u izmuzištima.
Visokotlačne mlaznice s nastavcima pištoljima mogu biti od velike pomoći. Kod njih se količina vode i pritisak mogu namještati po želji. Tako se ovaj čistač može upotrebljavati i za nježnije čišćenje osjetljivih površina i za temeljito ispiranje tvrdokornih zaprljanja.
Dugačko visokotlačno crijevo omogućuje veliku slobodu pokreta i dosezanje udaljenih uglova u izmuzištu. Najbolje je upotrebljavati visokotlačno crijevo koje je namotano na kolut i ima automatski povrat kako bi se smanjila opasnost od spoticanja na crijevo.
Čišćenje izmuzišta – korak po korak:
1. Namakanje izmuzišta s pomoću visokotlačnog čistača
Iz ovog koraka potrebno je izuzeti osjetljivu električnu opremu kao što su cilindri i laseri na strojevima za mužnju, njih je bolje čistiti posebno. Kao prvi korak, jako zaprljane podove možemo očistiti visokotlačnim čistačem.
2. Nanošenje sredstva za čišćenje u pjeni
Sredstvo za čišćenje treba nanositi mlaznicom za pjenu u pokretima odozdo prema gore na sve površine, na strop te na opremu za mužnju. Preporučuje se za tu svrhu upotrijebiti lužnato sredstvo za čišćenje izmuzišta kako bi se učinkovito uklonile naslage izmeta, bjelančevina i masnoća.
Prednost sredstva za čišćenje u pjeni:
dovoljno je stabilno da prianja uz površine. Djeluje dulje pa je i učinak čišćenja veći.
3. Ispiranje
Kad je sredstvo za čišćenje izmuzišta ostavljeno da djeluje koliko je preporučeno, pjenu je potrebno oprati u pokretima od gore prema dolje.
Savjet: Voda koja se upotrebljava za ispiranje treba biti dobre kvalitete kako bi se izbjegla ponovna kontaminacija. Ako podovi nisu suhi do sljedeće mužnje, mogu se osušiti s pomoću usisavača za suho i mokro usisavanje i tako učiniti sigurnima za radnike.
Savjet – neke je prostore potrebno čistiti kiselim sredstvima za čišćenje
Čišćenje prostora i površina koje su često u doticaju s urinom i mlijekom bit će učinkovitije ako se upotrebljava kiselo sredstvo za čišćenje. Nakon što ste sredstvo ostavili da djeluje onoliko dugo koliko je preporučeno, isperite pjenu u pokretima odozgo prema dolje.
Čišćenje izmuzišta: čišćenje strojeva za mužnju, crijeva i dodatne opreme
Čišćenje izvana:
Visokotlačni čistači odličan su izbor za čišćenje opreme za mužnju izvana, njima možemo učinkovito očistiti strojeve za mužnju, crijeva i dodatnu opremu. Također je preporučljivo ovu opremu ispirati nakon svake mužnje. Osjetljive dijelove opreme najbolje je čistiti s pomoću visokotlačnih mlaznica s nastavcima pištoljima jer se kod njih količina vode i pritisak mogu kontinuirano dozirati. Lužnata sredstva za čišćenje učinkovito uklanjaju ostatke izmeta, bjelančevina i masnoća.
Čišćenje iznutra:
Bez obzira na to upotrebljavate li muzne uređaje s mljekovodima ili automatske muzne sustave, automatskim sustavom dezinfekcije i ispiranja možete osigurati čistoću i mikrobiološku ispravnost strojeva za mužnju nakon svake mužnje.
Čišćenje spremnika za mlijeko: visokotlačni čistači s vrućom vodom, usisavači za suho i mokro usisavanje i sredstva za čišćenje
Na spremnike za mlijeko primjenjuju se isti zahtjevi kao i na samo izmuzište. Visokotlačni čistači u kombinaciji s vrućom vodom i sredstvima za čišćenje pomažu nam učinkovito ukloniti prljavštinu. Usisavači za suho i mokro usisavanje mogu nam pomoći spriječiti pojavu plijesni koja nastaje kao posljedica zaostale vlage – suhi i neklizavi podovi sigurniji su za radnike.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
S pomoću vruće vode visokotlačni čistači čiste još bolje, uz stalni pritisak. Osim što ostvaruju bolje rezultate i omogućuju brže čišćenje i sušenje očišćenih površina, visokotlačnim čistačima s vrućom vodom možemo smanjiti nakupljanje bakterija. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje na temperaturi do 155 °C za osjetljive površine. S visokotlačnim čistačima s vrućom vodom smanjujemo zahtjevnost rada, potrebno vrijeme za čišćenje, te količinu potrebnih sredstava za čišćenje. Čišćenje izmuzišta visokotlačnim čistačima s vrućom vodom nudi mnoge prednosti i mogućnosti za optimizaciju čišćenja.