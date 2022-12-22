Temeljito čišćenje boksa za telad

Lužnato sredstvo za čišćenje koje se pjeni prikladno je za čišćenje obora za telad. Ova vrsta sredstava za čišćenje sjajno rastvara masnoće i lako uklanja organski materijal kao što su gnoj i nečistoće.

Za jako prljave boksove može se dodatno upotrijebiti i sredstvo za namakanje. Ono pomaže rastvoriti osušeni gnoj te smanjuje vrijeme potrebno za čišćenje i potrošnju vode. Inhibitori korozije štite opremu u staji.