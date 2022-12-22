Temeljito čišćenje boksa za telad
Higijena je ključna za biološku sigurnost na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima. Od prostora za teljenje do iglu-kućica za telad, pravilno čišćenje je nužno. To je posebno važno prije i tijekom teljenja, te u prvim danima života teladi.
Čišćenje boksa za telad, prostora za teljenje i iglu-kućica za telad
Za osiguranje biološke sigurnosti i zdravlja krava, potrebno je održavati njihovu okolinu čistom. Higijena mora biti osigurana od trenutka rođenja teleta. Tako se omogućuje pravilan rast i razvoj krava kroz cijeli njihov životni ciklus.
Čišćenje prostora za teljenje
Uklanjanje većih komada nečistoće
Prije pranja, potrebno je ukloniti veće komade nečistoće, poput izmeta, stelje i ostataka hrane. Metle, lopate i metla-strojevi odlični su za ovu funkciju.
Čišćenje i dezinfekcija prostora za teljenje
Kao i sva mladunčad, novorođena telad su osjetljiva i treba ih zaštititi od klica. Zaštita nije dovoljna samo čišćenjem prostora prije teljenja. Preporučuje se korištenje visokotlačnog čistača s vrućom vodom. Temeljito čišćenje pri temperaturi vode od najmanje 85 °C smanjuje broj klica. Na kraju, prostirku treba zamijeniti svježom steljom nakon čišćenja i dezinfekcije.
Savjet: Uupotreba vruće vode
Za održivo upravljanje gospodarstvom može se koristiti vruća voda od povrata topline iz sustava za mužnju. Mnogi visokotlačni čistači pogodni su za rad s vodom temperature do 85 °C.
Čišćenje i dezinfekcija boksa za telad
Zasebni boks za novorođeno tele treba čistiti vrućom vodom i odgovarajućim lužnatim sredstvom. To smanjuje broj uginuća teladi i troškove obnove stada. Nakon čišćenja, važno je obaviti dezinfekciju, bilo da se radi o iglu-kućici, boksu ili oboru za telad.
Korak po korak:
- Natopite vodom boks ili iglu-kućicu za telad.
- Raspršite lužnato sredstvo za čišćenje pomoću mlaznice za pjenu.
- Temeljito očistite i isperite vrućom vodom.
- Ostavite da se sve osuši.
- Dezinficirajte površine.
Savjet: Čišćenje poda oko iglu-kućice za telad
Očistite podove oko boksova i kućica za telad visokotlačnim čistačem s vrućom vodom. Istraživanja pokazuju da ove mjere poboljšavaju kvalitetu mlijeka i kasnije rezultate muznih krava. Za veće površine preporučujemo čistač za površine koji automatski izvlači prljavu vodu. Takav uređaj spojen na visokotlačni čistač omogućuje čišćenje bez prolijevanja i kontroliranu odvodnju otpadne vode.
Čišćenje boksa za telad vrućom vodom
Kada se tele premjesti iz zasebnog boksa u zajednički prostor, nova okolina predstavlja izazov za imunološki sustav. To je posebno slučaj kod teladi s različitih gospodarstava. Higijena smanjuje opterećenje imunološkog sustava. Zajednički prostor treba temeljito očistiti vrućom vodom i dezinficirati prije smještanja životinja. Usisavač za suho i mokro usisavanje dobra je dopuna visokotlačnom čistaču jer uklanja prljavštinu i preostalu vodu.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
Čišćenje s visokotlačnim čistačem uz stalni pritisak i vruću vodu daje bolje rezultate. Omogućuje brže čišćenje i sušenje površina, uz smanjenje klica. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje na temperaturi do 155 °C za osjetljive površine. Visokotlačni čistači smanjuju zahtjevnost rada, vrijeme čišćenja i količinu sredstava. Čišćenje vrućom vodom optimizira postupak čišćenja s brojnim prednostima.
Oprema za čišćenje
Pored temeljitog čišćenja cijele grupne nastambe, važno je čistiti i pojilice za telad. Također, treba redovito čistiti alate koji se upotrebljavaju za čišćenje, poput metli i lopata. Upotrebom stroja za metenje smanjuje se unos stranih čestica u staju.
Komplet za čišćenje
Temeljito čišćenje iglu-kućica, obora, odjeljaka i opreme. To omogućuje osnovni komplet od tri elementa: visokotlačni čistač, stroj za metenje i usisavač za suho i mokro usisavanje. Ovim pristupom osiguravamo higijenske mjere koje zadovoljavaju biološku sigurnost, a koje doprinose i zdravlju teladi.