Temeljito čišćenje boksa za telad

Higijena je ključna za biološku sigurnost na stočarskim i mljekarskim gospodarstvima. Od prostora za teljenje do iglu-kućica za telad, pravilno čišćenje je nužno. To je posebno važno prije i tijekom teljenja, te u prvim danima života teladi.

Čišćenje boksa za telad Karcher visokotlačnim peračem

Čišćenje boksa za telad, prostora za teljenje i iglu-kućica za telad

Za osiguranje biološke sigurnosti i zdravlja krava, potrebno je održavati njihovu okolinu čistom. Higijena mora biti osigurana od trenutka rođenja teleta. Tako se omogućuje pravilan rast i razvoj krava kroz cijeli njihov životni ciklus.

Čišćenje prostora za teljenje

Čišćenje prostora za teljenje s pomoću stroja za metenje

Uklanjanje većih komada nečistoće

Prije pranja, potrebno je ukloniti veće komade nečistoće, poput izmeta, stelje i ostataka hrane. Metle, lopate i metla-strojevi odlični su za ovu funkciju.

Čišćenje prostora za teljenje

Čišćenje i dezinfekcija prostora za teljenje

Kao i sva mladunčad, novorođena telad su osjetljiva i treba ih zaštititi od klica. Zaštita nije dovoljna samo čišćenjem prostora prije teljenja. Preporučuje se korištenje visokotlačnog čistača s vrućom vodom. Temeljito čišćenje pri temperaturi vode od najmanje 85 °C smanjuje broj klica. Na kraju, prostirku treba zamijeniti svježom steljom nakon čišćenja i dezinfekcije.

Savjet: Uupotreba vruće vode

Za održivo upravljanje gospodarstvom može se koristiti vruća voda od povrata topline iz sustava za mužnju. Mnogi visokotlačni čistači pogodni su za rad s vodom temperature do 85 °C.

Čišćenje i dezinfekcija boksa za telad

Zasebni boks za novorođeno tele treba čistiti vrućom vodom i odgovarajućim lužnatim sredstvom. To smanjuje broj uginuća teladi i troškove obnove stada. Nakon čišćenja, važno je obaviti dezinfekciju, bilo da se radi o iglu-kućici, boksu ili oboru za telad.

Čišćenje boksa za telad visokotlačnim peračem

Korak po korak:

  1. Natopite vodom boks ili iglu-kućicu za telad.

  2. Raspršite lužnato sredstvo za čišćenje pomoću mlaznice za pjenu.

  3. Temeljito očistite i isperite vrućom vodom.

  4. Ostavite da se sve osuši.

  5. Dezinficirajte površine.

Savjet: Čišćenje poda oko iglu-kućice za telad

Očistite podove oko boksova i kućica za telad visokotlačnim čistačem s vrućom vodom. Istraživanja pokazuju da ove mjere poboljšavaju kvalitetu mlijeka i kasnije rezultate muznih krava. Za veće površine preporučujemo čistač za površine koji automatski izvlači prljavu vodu. Takav uređaj spojen na visokotlačni čistač omogućuje čišćenje bez prolijevanja i kontroliranu odvodnju otpadne vode.

Čišćenje boksa za telad vrućom vodom

Kada se tele premjesti iz zasebnog boksa u zajednički prostor, nova okolina predstavlja izazov za imunološki sustav. To je posebno slučaj kod teladi s različitih gospodarstava. Higijena smanjuje opterećenje imunološkog sustava. Zajednički prostor treba temeljito očistiti vrućom vodom i dezinficirati prije smještanja životinja. Usisavač za suho i mokro usisavanje dobra je dopuna visokotlačnom čistaču jer uklanja prljavštinu i preostalu vodu.

Krave u nastambi
Ikona komercijalnog stroja za čišćenje

Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom

Čišćenje s visokotlačnim čistačem uz stalni pritisak i vruću vodu daje bolje rezultate. Omogućuje brže čišćenje i sušenje površina, uz smanjenje klica. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje na temperaturi do 155 °C za osjetljive površine. Visokotlačni čistači smanjuju zahtjevnost rada, vrijeme čišćenja i količinu sredstava. Čišćenje vrućom vodom optimizira postupak čišćenja s brojnim prednostima.

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Oprema za čišćenje

Pored temeljitog čišćenja cijele grupne nastambe, važno je čistiti i pojilice za telad. Također, treba redovito čistiti alate koji se upotrebljavaju za čišćenje, poput metli i lopata. Upotrebom stroja za metenje smanjuje se unos stranih čestica u staju.

Komplet za čišćenje

Temeljito čišćenje iglu-kućica, obora, odjeljaka i opreme. To omogućuje osnovni komplet od tri elementa: visokotlačni čistač, stroj za metenje i usisavač za suho i mokro usisavanje. Ovim pristupom osiguravamo higijenske mjere koje zadovoljavaju biološku sigurnost, a koje doprinose i zdravlju teladi.

Muškarac nosi različitu opremu za čišćenje bokseva

Česta pitanja

Iglu-kućice i boksove za telad potrebno je čistiti i dezinficirati nakon svakog boravka teleta ili teladi u njima. U slučaju iglu-kućica i zasebnih boksova, to je najčešće svaka dva ili tri tjedna. Nakon toga, a najviše nakon 8 tjedana (najduže zakonom dopušteno trajanje smještaja u zasebnom boksu), tele se premješta u grupnu nastambu.

Lužnato sredstvo za čišćenje koje se pjeni prikladno je za čišćenje obora za telad. Ova vrsta sredstava za čišćenje sjajno rastvara masnoće i lako uklanja organski materijal kao što su gnoj i nečistoće.

Za jako prljave boksove može se dodatno upotrijebiti i sredstvo za namakanje. Ono pomaže rastvoriti osušeni gnoj te smanjuje vrijeme potrebno za čišćenje i potrošnju vode. Inhibitori korozije štite opremu u staji.

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Kärcher: Usisavači za suho i mokro usisavanje

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