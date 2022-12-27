Uklanjanje prašine iz skladišta

Nakon berbe krumpira i luka podiže se mnogo prašine od samljevenog tla. Ta se prašina širi kretanjem proizvoda i prolaskom poljoprivrednih vozila. Iako se dio može ukloniti metlom, većina čestica ostaje u zraku. Sitne čestice talože se na radnim stolovima, pokretnim trakama, policama, gredama i krovnim nosačima skladišta. Ova prašina predstavlja opasnost za radno okruženje.

Čišćenje skladišta farme

Na teško vidljivim mjestima, vlaga može potaknuti razvoj plijesni i mikotoksina. Mikotoksini su otrovni produkti plijesni. Štetnici i uzročnici bolesti također se mogu naseliti, što smanjuje vrijednost robe i izaziva gubitke. Ako kontaminante ne uklonite, mogu se prenijeti u stočnu hranu, a u najgorem slučaju i do potrošača. Da bi se izbjegli gubici i zdravstveni rizici, važno je redovito čišćenje poljoprivrednih skladišta.