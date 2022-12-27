Čišćenje poljoprivrednih skladišta
Biološka sigurnost, zdravlje zaposlenika i higijena u skladištima poljoprivrednih proizvoda izuzetno su važni. Tijekom berbe krumpira i luka nastaje mnogo prašine, posebno u fazama skladištenja i prijenosa. Prašina je također prisutna u obradi žitarica na svakom koraku proizvodnje. Redovito čišćenje skladišta osigurava kvalitetu usjeva i zdravlje zaposlenika. Uklanjanjem finih čestica i štetnika štiti se vrijednost strojeva i opreme.
Uklanjanje prašine iz skladišta
Nakon berbe krumpira i luka podiže se mnogo prašine od samljevenog tla. Ta se prašina širi kretanjem proizvoda i prolaskom poljoprivrednih vozila. Iako se dio može ukloniti metlom, većina čestica ostaje u zraku. Sitne čestice talože se na radnim stolovima, pokretnim trakama, policama, gredama i krovnim nosačima skladišta. Ova prašina predstavlja opasnost za radno okruženje.
Čišćenje skladišta farme
Na teško vidljivim mjestima, vlaga može potaknuti razvoj plijesni i mikotoksina. Mikotoksini su otrovni produkti plijesni. Štetnici i uzročnici bolesti također se mogu naseliti, što smanjuje vrijednost robe i izaziva gubitke. Ako kontaminante ne uklonite, mogu se prenijeti u stočnu hranu, a u najgorem slučaju i do potrošača. Da bi se izbjegli gubici i zdravstveni rizici, važno je redovito čišćenje poljoprivrednih skladišta.
Redovito čišćenje podova u poljoprivrednim skladištima
Redovito metenje
Redovitim čišćenjem tla tijekom i nakon žetve prašina se može brzo skupiti i ukloniti. Snažni čistači pomažu da se taj proces provede brzo i učinkovito, vraćajući čestice natrag na polje ili osiguravajući njihovo pravilno zbrinjavanje.
Kod odabira stroja važna je njegova sposobnost skupljanja velike količine fine prašine. Ključno je i da ima učinkovit filtar s prikladnim sustavom čišćenja. Odaberite spremnik odgovarajuće veličine prema količini prašine koju želite prikupiti, a radnu širinu prema veličini prostora. Ovisno o raspoloživom prostoru, odlučite je li bolje koristiti ručni stroj ili stroj za vožnju.
Savjet 1: Upotreba bočnih četka
Preporučuje se da pometete samo kutove i rubove bočnom metlom.
Savjet: Preklop za krupni otpad
Najbolje je da čistač ima klapnu za krupni otpad, kako bi mogao sakupljati veći otpad, poput kamenja ili dijelova usjeva koji su pali na tlo.
Mokro-suhi usisavači za posebne namjene
Mokro-suhi usisavači učinkovito uklanjaju velike količine prašine bez prekida. Mlaznica za brisanje čini ih prikladnima za čišćenje većih površina. Također su idealni za blokirana ili teško dostupna mjesta gdje čistač nije praktičan.
Prikladan filtar uklanja prašinu iz ispušnog zraka, što je važno za sigurnost korisnika. Automatsko čišćenje filtra, kao i predseparator kod većih količina prašine, produljuje vijek trajanja uređaja.
Savjet za filter
Učinak filtra prilagođava se klasi prašine. Prema normi DIN EN 60335-2-69, granična izloženost na radnom mjestu (AGW) za klasu L iznosi više od 1 mg/m³, bez posebnih zahtjeva za filtraciju i odlaganje. Kod klase M (AGW između 0,1 i 1 mg/m³), filtar mora imati propusnost manju od 0,1%. Klasa H (AGW ispod 0,1 mg/m³) zahtijeva propusnost filtra od 0,005% i odlaganje bez gubitaka.
Temeljito čišćenje poljoprivrednih skladišta prije spremanja novog usjeva
Prije spremanja nove žetve, važno je temeljito obaviti čišćenje poljoprivrednih skladišta. Multifunkcionalni mokro-suhi usisavači usisavaju suhu i vlažnu prljavštinu. Tako omogućuju lako uklanjanje prašine i vlage s polica, greda i drugih predmeta.
Ako treba očistiti grede i cijevi na stropu, možete spojiti nekoliko usisnih cijevi ili koristiti berač trešanja. Četke sa ili bez radijalnih adaptera omogućuju lak pristup teško dostupnim područjima. Za tvrdokornu prljavštinu, mehanička pomagala poput četki ili strugača poboljšavaju učinkovitost usisavača.
Savjet: Transportne kutije
Ne zaboravite transportne kutije u skladištu. Njihovu složenu rombičnu strukturu najbolje je očistiti visokotlačnim čistačem. Nakon čišćenja, ostavite kutije da se potpuno osuše prije ponovnog spremanja.
Savjet: Uklanjanje klorprofama
Inhibitor klijanja krumpira, klorprofam (CIPC), više nije odobren u cijeloj Europi. Prije svakog skladištenja, potrebno je temeljito čišćenje poljoprivrednih skladišta. To uključuje nadzemne i podne kanale, skladišnu opremu i strojeve. Samo čišćenje nije dovoljno za usklađivanje s CIPC ograničenjima; potrebno je provoditi redovito i temeljito čišćenje.
Uklanjanje klorprofama iz skladišta krumpira
Inhibitor klijanja krumpira klorprofam (CIPC) više nije odobren u cijeloj Europi. U svakom slučaju, prostore za skladištenje krumpira potrebno je temeljito očistiti prije svakog skladištenja. To se odnosi na nadzemne i podne kanale, skladišnu opremu i strojeve. Samo čišćenje nije dovoljno za usklađivanje s CIPC ograničenjima, potrebno je provoditi redovito i temeljito čišćenje.
Čišćenje poljoprivrednih skladišta, održavanje zdravlja i sigurnosti
Prašina je prisutna u svim fazama uzgoja žitarica, od žetve do isporuke u mlin. Dosljedno uklanjanje finih čestica ključno je za zaštitu zdravlja zaposlenika od plućnih bolesti. To je također jedini način za održavanje visoke kvalitete ubranog uroda. Temeljitim čišćenjem poljoprivrednih skladišta prije i tijekom skladištenja sprječava se prenošenje štetnika sa starog usjeva na novi. Čišćenjem se također uklanjaju gnijezda, izrasline i plijesni.
Kompresori za komprimirani zrak često se koriste za čišćenje skladišta žitarica. Iako učinkovito uklanjaju prašinu, čestice se raspršuju u okoliš, što povećava izloženost rukovatelja. Mokri i suhi usisavači sprječavaju uzburkavanje prašine, već je uklanjaju sa zidova i površina. Produžno crijevo omogućuje učinkovit rad. Za podove, čistači ili usisavači za mokro i suho čišćenje s mlaznicom za brisanje pružaju brzo i učinkovito rješenje za uklanjanje prašine.
Savjet
Za smanjenje rizika od kontaminacije štetočinama, u blizini skladišta treba koristiti strojeve za čišćenje.
Sačuvajte vrijednost i izbjegnite štetu: čišćenje strojeva prije zimske pripreme
Ovisno o veličini strojeva i radnim uvjetima, može se isplatiti investirati u stacionarnu visokotlačnu jedinicu. Jedinica s visokotlačnom pumpom trajno je ugrađena i zaštićena od smrzavanja u zgradi, povezanoj cjevovodom s nekoliko točaka.
Korisnik aktivira sustav daljinskim upravljačem. To omogućuje brzo pokretanje čišćenja bez dodatnog podešavanja. Stacionarna jedinica može se koristiti za čišćenje na stanicama, u boksovima, prostoru za mužnju i drugim prostorima. Svaka točka za čišćenje ima vlastite dodatke. Time se sprječava prijenos prljavštine i klica unutar farme, čime se održavaju visoki higijenski standardi.
Čišćenje fotonaponskih panela
Fotonaponski sustavi često se nalaze na poljoprivrednim skladištima. Ako ste već investirali u visokotlačni čistač za radove čišćenja na farmi, također možete učinkovito očistiti fotonaponske sustave s pravim priborom. Ako se redovito ne čiste od tragova vremenskih prilika i onečišćenja zraka, prinos električne energije može pasti i do 30 posto.
Čišćenje solarnih i fotonaponskih panela
Čišćenje fotonaponskih sustava nekoć se smatralo nepotrebnim, no sada je jasno da vrijeme i onečišćenje zraka ostavljaju trag. Redovito profesionalno čišćenje s odgovarajućom opremom ključno je za učinkovito korištenje solarne energije i održavanje visokog prinosa.
Higijensko čišćenje skladišta stočne hrane
Higijensko hranjenje ključno je za uspješan uzgoj životinja. Čistoća osigurava zaštitu zdravlja životinja od glodavaca, nametnika, plijesni i mikotoksina. Redovito uklanjanje zagađivača, poput prašine iz silosa, također je važno. Vanjski silosi zahtijevaju posebnu pažnju zbog temperaturnih oscilacija i stvaranja kondenzacije. Prije punjenja, potrebno je izvršiti barem jedan godišnji pregled i osnovno čišćenje.
Čišćenje silosa
Ravni ili pokretni silosi, visoki silosi i silo vreće od trevira koriste se za skladištenje stočne hrane i gnojovke. Nedostatak higijene na farmi može uzrokovati kontaminaciju. To dovodi do smanjenja zdravlja i performansi životinja. Kako biste to spriječili, svaki silos treba temeljito očistiti nakon svakog razdoblja skladištenja.