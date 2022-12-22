Influenca ptica: Zarazna virusna bolest

Virus influence uzrokuje ptičju gripu, koja je vrlo zarazna i uglavnom smrtonosna. Često se javljaju ozbiljne epidemije zbog visoke stope mutacija, a cjepivo protiv ove bolesti još uvijek ne postoji. Iako nije otkrivena kod ljudi, postoji određeni rizik od prijenosa na njih.

Bez obzira na vrstu peradarstva, propisi nalažu prisilno klanje u slučaju pojave ptičje gripe. To uključuje uzgoj nesilica, tov za meso, organsko ili konvencionalno peradarstvo, te manje ili veće objekte. Takve mjere mogu uzrokovati značajne gospodarske gubitke poljoprivrednicima i uzgajivačima. Zbog toga je prevencija ključna u borbi protiv ove bolesti.

Biološka sigurnost glavni je oslonac prevencije, a uključuje postupke i pravila za sve aspekte peradarstva. To se odnosi na ponašanje zaposlenika, no važno je i temeljito čišćenje i dezinfekcija za influenzu ptica te korištenje odgovarajuće opreme.