Influenca ptica: Čišćenje i dezinfekcija

Virus influence uzrokuje iznimno zaraznu influencu ptica. Pojava bolesti na peradarskom gospodarstvu može dovesti do velikih gubitaka. Stroge mjere biološke sigurnosti i temeljito čišćenje i dezinfekcija za influenzu ptica mogu spriječiti širenje bolesti.

Čišćenje objekata za perad pomoću Kärcherovog visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Influenca ptica: Zarazna virusna bolest

Virus influence uzrokuje ptičju gripu, koja je vrlo zarazna i uglavnom smrtonosna. Često se javljaju ozbiljne epidemije zbog visoke stope mutacija, a cjepivo protiv ove bolesti još uvijek ne postoji. Iako nije otkrivena kod ljudi, postoji određeni rizik od prijenosa na njih.

Bez obzira na vrstu peradarstva, propisi nalažu prisilno klanje u slučaju pojave ptičje gripe. To uključuje uzgoj nesilica, tov za meso, organsko ili konvencionalno peradarstvo, te manje ili veće objekte. Takve mjere mogu uzrokovati značajne gospodarske gubitke poljoprivrednicima i uzgajivačima. Zbog toga je prevencija ključna u borbi protiv ove bolesti.

Biološka sigurnost glavni je oslonac prevencije, a uključuje postupke i pravila za sve aspekte peradarstva. To se odnosi na ponašanje zaposlenika, no važno je i temeljito čišćenje i dezinfekcija za influenzu ptica te korištenje odgovarajuće opreme.

Borba protiv influence ptica: Sprječavanje prijenosa

Virus influence može ući u objekte za perad različitim putovima. Uz temeljitu higijenu, moguće ga je spriječiti. Uzgajivači peradi trebaju obratiti pažnju na sljedeće puteve prijenosa:

  • Vozila

    I vozila mogu biti izvor zaraze. Ne možemo pouzdano znati gdje su se sve kretala vozila za prijevoz stoke ili hranu za životinje. Virus se može zadržati u profilima guma.

  • Populacija životinja

    Unatoč svim mjerama opreza, virus se može skrivati u peradarnicima. Čak i nekoliko neprimijećenih bolesnih životinja može brzo proširiti bolest. Kako bi se to spriječilo, potrebno je temeljito čišćenje i dezinfekcija za influenzu ptica pri svakoj zamjeni jata.

  • Divlje ptice

    Divlje ptice su glavni domaćini virusa. Zaražene ptice mogu prelijetati peradarske farme i ostavljati izmet, ostatke hrane i perje. Ljudi to mogu prenijeti na odjeći ili alatima u objekte za perad. Uzgajivači ne mogu potpuno spriječiti ovo. Međutim, opasnost od zaraze manja je ako farma nije privlačna divljim pticama.

    Ključ je održavanje vanjskih prostora čistima, bez ostataka hrane i prljavštine. Također je potrebno zaštititi skladišta hrane i objekte za perad postavljanjem zavjesa i zatvaranjem svih pukotina. Vrata i pregrade trebaju biti stalno zatvorene da divlje ptice ne ulaze.

  • Ljudi

    Ljudi također predstavljaju opasnost od prijenosa virusa. Svaka osoba koja ulazi u objekte za perad može nositi virus na kosi, koži, odjeći ili obući, ili na kontaminiranom alatu i hrani. Stoga je važno jasno odvojiti vanjske i unutarnje prostore na farmi. Prijelazno područje treba imati svu potrebnu opremu za čišćenje objekata za prevenciju ptičje gripe kako bi se spriječio prijenos virusa.

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Pridržavanje propisa o biološkoj sigurnosti

U većini slučajeva, uzgajivači peradi mogu postići puno pridržavanjem propisa o biološkoj sigurnosti. Veterinar je vrijedan izvor aktualnih informacija.

Mnoge mjere zaštite od ptičje gripe povezane su s organizacijom farme. Važno je razmotriti tko ima pristup objektima za perad, kuda prolaze vozila i gdje se zaustavljaju. Također, treba obratiti pažnju na mjesta utovara i istovara, kao i na način čuvanja hrane za životinje i potrebnih materijala.

Bitno je osigurati da se perad drži u zatvorenim prostorima čim se jave prvi znakovi influence ptica. Uzgajivači trebaju provjeriti kako osiguravaju pridržavanje pravila. Postoje li pisana pravila, planovi, upute i nadzor nadređenih? Trebaju li postojati ograde, vrata, kamere ili zaštitarsko osoblje? Ovo su osnovne točke za osiguravanje poštivanja higijenskih propisa i kontrole pristupa.

Najbolja zaštita od influence ptica: Higijena

Čišćenje je ključni aspekt higijene. Važno je poznavati i primijeniti najučinkovitije metode za svaku situaciju. To uključuje često čišćenje, korištenje profesionalnih postupaka i učinkovitu opremu.mu.

Čista okolina oko objekta za perad

Prevencija i kontrola influence ptica uz higijenske mjere za vanjske prostore

Savjet 1Dostava i odlaganje na peradarskom gospodarstvu

To uključuje dostavu nove piladi, hrane, sakupljanje jaja, klanje i sakupljanje trupova. Uzgajivači bi trebali koristiti rampe i priključke za cjevovode. Priključci za visokotlačne čistače s vrućom vodom trebali bi biti blizu prostora za utovar i istovar.

Savjet 2 – Pristup za vozila i izlazi

Kada vozila ulaze u vanjske prostore, važno je razdvojiti ulaze i izlaze. Tako se učinkovitije koriste dezinfekcijske barijere i bazeni za pranje.

Savjet 3 – Prostori za pranje vozila

Prostori za pranje vozila trebaju biti što dalje od staje. Također, treba uzeti u obzir smjer vjetra, jer virus ptičje gripe može prodrijeti u objekte putem sitnih čestica vlage.

Savjet 4 – Redovito čišćenje

Redovito čišćenje vanjskih prostora ključno je za smanjenje rizika. Strojevi za metenje olakšavaju čišćenje prašine i prljavštine u prolazima. Ako su površine ravne, mogu se koristiti usisavači za suho i mokro usisavanje. Održavanje čitavog dvorišta čistim smanjuje privlačnost za divlje ptice, čime se smanjuje rizik od zaraze.

Čišćenje objekata za perad s pomoću Kärcherovog visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Suzbijanje influence ptica u zatvorenim prostorima: posebna oprema za posebne zone

Dezinfekcijski otirači i prostirke na ulazima

Pred svim ulazima trebaju se postaviti dezinfekcijski otirači i prostirke. Da bi se učinkovito zaštitili od influence ptica, važno je redovito mijenjati dezinfekcijska sredstva i čistiti prostor oko otirača.

Svlačionica i higijenska barijera

Između objekata za perad i vanjskih prostora nužno je postaviti svlačionicu i higijensku barijeru. Osobe koje ulaze trebaju se presvući i otuširati prije ulaska. Međutim, ova zaštita neće biti učinkovita ako se svlačionica i unutarnji prostori ne održavaju čistima.

Čišćenje prostora

Parni čistači i usisavači za suho i mokro usisavanje omogućuju učinkovito čišćenje i štede vrijeme. Osim zidova, podova i tuširaonica, potrebno je čistiti i ormariće te cipele.

Oprema i alati za čišćenje

Oprema i alat za rad i čišćenje ne smiju napuštati objekt za perad. Radne cipele također trebaju ostati unutar objekta. Radnu odjeću treba odmah staviti u zatvoreni spremnik za pranje. Ako je potrebno prati veću količinu jače zaprljane odjeće, preporučuje se kupovina zasebnog stroja za tu svrhu.

Čišćenje pomoću stroja za metenje

Strojem za metenje moguće je učinkovito čistiti vanjske prostore oko poljoprivrednih zgrada. 

Čišćenje objekata za perad s pomoću usisavača za suho i mokro usisavanje

Usisavačem za suho i mokro usisavanje lako se uklanja prašina s teško dostupnih površina.

Čišćenje objekata za perad pomoću Kärcherovog visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Za čišćenje stanica za hranjenje i hranilica u objektima za perad preporučuje se korištenje visokotlačnog čistača s vrućom vodom i deterdžentom.

Slika dokumentacija

Dokumentacija i osposobljavanje za suzbijanje influence ptica

Učinkovitim čišćenjem štedimo vrijeme koje možemo iskoristiti za provjeru oštećenja u objektima za perad i planiranje potrebnih popravaka. Pukotine i rupe plodno su tlo za bakterije i viruse, a omogućuju ulazak insekata i glodavaca. Oni mogu nositi razne patogene, stoga je važno redovito provoditi provjere i popravke.

Uzgajivači peradi trebaju voditi evidenciju o higijenskim mjerama i osposobiti zaposlenike za učinkovito čišćenje. Uz jednostavnu opremu za čišćenje, osposobljavanje će biti brzo.

Ove mjere ne smanjuju samo rizik od zaraze influencom ptica, već štite životinje i od drugih zaraznih bolesti.

Učinkovito suzbijanje zaraze pomoću visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Visokotlačni čistači s vrućom vodom prvi su izbor za čišćenje objekata za perad, uključujući podove, zidove, stropove, avijarije i prečke. Ovisno o nacionalnim propisima, mogu se čistiti i kavezi te oprema za hranjenje. Vruća voda rastvara prljavštinu i ubija viruse i bakterije bolje od hladne vode. Temeljito čišćenje vrućom vodom na 85 °C zadovoljit će sve potrebe. Ovim se pristupom štedi do 40% vremena potrebnog za čišćenje, čak i bez deterdženta. Osim toga, površine očišćene vrućom vodom brže se suše, pa se ranije može obaviti dezinfekcija radi zaštite od influence ptica.

Visoku razinu biološke sigurnosti možemo postići stacionarnim visokotlačnim čistačima koji su trajno postavljeni u objektu. Time se dodatno suzbija širenje klica. Na manjim farmama, dovoljno visoka razina higijene može se postići i prijenosnom opremom. Ta oprema ne smije ulaziti u objekte za perad, već treba ostati u vanjskom prostoru ili dvorištu. Svaki objekt za perad trebao bi imati svoja crijeva s mlaznicama i pištoljima za raspršivanje. Čišćenje i dezinfekcija za influenzu ptica ključni su elementi u ovoj borbi.

Visokotlačni čistači s vrućom vodom u objektima za perad
Ikona komercijalnog stroja za čišćenje

Prednosti visokotlačnog čistača s vrućom vodom

Visokotlačni čistači još su učinkovitiji kada koriste vruću vodu. Osiguravaju bolje rezultate i omogućuju brže čišćenje i sušenje površina. Uz njihovo korištenje, dolazi do mjerljivog smanjenja broja bakterija. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje na temperaturi do 155 °C za osjetljive površine. S visokotlačnim čistačima s vrućom vodom smanjujemo opterećenje rada, vrijeme potrebno za čišćenje i količinu sredstava. Čišćenje i dezinfekcija za influenzu ptica s vrućom vodom donosi brojne prednosti u suzbijanju zaraza.

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