Sveobuhvatno čišćenje u peradarstvu

Čišćenje u peradarstvu i održavanje higijene ključni su koraci za zaštitu peradi od bolesti poput ptičje gripe. Zato je važno temeljito i učinkovito znati kako očistiti peradarske objekte i sve okolne prostore. Redovito čišćenje objekata za kokoši sastavni je dio biološke sigurnosti, a doprinosi i dobrobiti te zdravlju životinja.

Kokoši na slobodnom pašnjaku

Važnost higijene u uzgoju kokoši

Sveobuhvatna higijena je ključna u komercijalnom peradarstvu. Ona osigurava dobrobit životinja i povećava profitabilnost farme. Čišćenje u peradarstvu je osnovni dio higijene, a primjena najučinkovitijih metoda za svaku situaciju je presudna. U peradarstvu to znači odabir odgovarajućih postupaka i učestalosti čišćenja. Profesionalan pristup i upotreba učinkovite opreme također su važni za uspješno upravljanje poslovanjem.

Zaštita od bolesti u uzgoju kokoši

Redovitim čišćenjem objekata za perad smanjuje se opasnost od zaraze virusima, bakterijama i parazitima. Tako se rasterećuje imunološki sustav životinja. No, čišćenje i dezinfekcija ne odnose se samo na prostore za perad. Ovi postupci moraju obuhvatiti ulaze i izlaze, zimske vrtove, dvorišta i opremu. Jednako je važno redovito čistiti prostore oko objekta. Čista dvorišta smanjuju mogućnosti infekcija na peradarskim farmama.

Ako higijena nije na dovoljnoj razini, može doći do zdravstvenih problema. Kontaminacija i prašina mogu utjecati na rezultate proizvodnje. Pregledavanjem i čišćenjem silosa sprječavaju se gubici, a na vrijeme se otkrivaju glodavci, štetočine ili plijesan. Vozila za prijevoz životinja treba redovito čistiti i dezinficirati. Time se sprječava prijenos uzročnika bolesti.

Postupci čišćenja u peradarstvu

Čišćenje objekta za kokoši
Čišćenje kao prevencija influence ptica
Čišćenje silosa
Čišćenje vozila za prijevoz stoke
Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme
Čišćenje poljoprivrednih skladišta
Čišćenje pogona za proizvodnju bioplina
Čišćenje solarnih i fotonaponskih ploča
Slika zaglavlja digitalizacija u poljoprivredi

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Vozila za prijevoz stoke treba redovito čistiti i dezinficirati kako bi se spriječio prijenos uzročnika bolesti.

Redovitim i temeljitim čišćenjem silosa visokotlačnim čistačima i usisavačima za mokro i suho usisavanje sprječavamo kontaminaciju hrane za životinje.

Održavanjem čistoće u poljoprivrednim skladištima sprječavamo širenje patogena kao što su plijesan ili mikotoksini koji mogu ugroziti zdravlje životinja.

Kako bi naša kvalitetna poljoprivredna oprema i strojevi zadržali sve svoje funkcionalnosti i vrijednost, neophodno je da ih redovito i temeljito čistimo.

Preporučuje se redovito čistiti solarne i fotonaponske sustave kako bi se osigurala učinkovita upotreba solarne energije i što veći prinos električne energije.

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