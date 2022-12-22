Sveobuhvatno čišćenje u peradarstvu

Zaštita od bolesti u uzgoju kokoši

Redovitim čišćenjem objekata za perad smanjuje se opasnost od zaraze virusima, bakterijama i parazitima. Tako se rasterećuje imunološki sustav životinja. No, čišćenje i dezinfekcija ne odnose se samo na prostore za perad. Ovi postupci moraju obuhvatiti ulaze i izlaze, zimske vrtove, dvorišta i opremu. Jednako je važno redovito čistiti prostore oko objekta. Čista dvorišta smanjuju mogućnosti infekcija na peradarskim farmama.

Ako higijena nije na dovoljnoj razini, može doći do zdravstvenih problema. Kontaminacija i prašina mogu utjecati na rezultate proizvodnje. Pregledavanjem i čišćenjem silosa sprječavaju se gubici, a na vrijeme se otkrivaju glodavci, štetočine ili plijesan. Vozila za prijevoz životinja treba redovito čistiti i dezinficirati. Time se sprječava prijenos uzročnika bolesti.