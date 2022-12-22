Sveobuhvatno čišćenje u peradarstvu
Čišćenje u peradarstvu i održavanje higijene ključni su koraci za zaštitu peradi od bolesti poput ptičje gripe. Zato je važno temeljito i učinkovito znati kako očistiti peradarske objekte i sve okolne prostore. Redovito čišćenje objekata za kokoši sastavni je dio biološke sigurnosti, a doprinosi i dobrobiti te zdravlju životinja.
Važnost higijene u uzgoju kokoši
Sveobuhvatna higijena je ključna u komercijalnom peradarstvu. Ona osigurava dobrobit životinja i povećava profitabilnost farme. Čišćenje u peradarstvu je osnovni dio higijene, a primjena najučinkovitijih metoda za svaku situaciju je presudna. U peradarstvu to znači odabir odgovarajućih postupaka i učestalosti čišćenja. Profesionalan pristup i upotreba učinkovite opreme također su važni za uspješno upravljanje poslovanjem.
Zaštita od bolesti u uzgoju kokoši
Redovitim čišćenjem objekata za perad smanjuje se opasnost od zaraze virusima, bakterijama i parazitima. Tako se rasterećuje imunološki sustav životinja. No, čišćenje i dezinfekcija ne odnose se samo na prostore za perad. Ovi postupci moraju obuhvatiti ulaze i izlaze, zimske vrtove, dvorišta i opremu. Jednako je važno redovito čistiti prostore oko objekta. Čista dvorišta smanjuju mogućnosti infekcija na peradarskim farmama.
Ako higijena nije na dovoljnoj razini, može doći do zdravstvenih problema. Kontaminacija i prašina mogu utjecati na rezultate proizvodnje. Pregledavanjem i čišćenjem silosa sprječavaju se gubici, a na vrijeme se otkrivaju glodavci, štetočine ili plijesan. Vozila za prijevoz životinja treba redovito čistiti i dezinficirati. Time se sprječava prijenos uzročnika bolesti.