Čišćenje peradarnika
Čišćenje peradarnika ključno je za zdravlje i dobrobit peradi na farmi. Čišćenje tih prostora temelj je dobre higijenske prakse u uzgoju peradi. Ovo pravilo vrijedi za uzgoj rasplodnih jaja, nesilica, valionica i peradi za meso. Korisni alati i učinkoviti postupci osiguravaju zaštitu peradi od zaraznih bolesti.
Zašto je važno čišćenje objekata za perad?
Održavanje čistoće u peradarniku važno je za zdravlje životinja i profitabilnost gospodarstva. Redovitim čišćenjem smanjujemo rizik od zaraze virusima, bakterijama, gljivicama i parazitima. Time rasterećujemo imunološki sustav životinja. Osim higijene, smanjujemo rizik od salmonele, koja je opasna za životinje i ljude, a važna je i redovita dezinfekcija. Uz salmonelozu, potrebno je zaštititi perad, purane i drugu perad od drugih ozbiljnih bolesti:
Influenca ptica
Protiv influence ptica, poznate kao ptičja gripa, još uvijek nema dostupnih cjepiva. Zato je ključno zaštititi perad redovitim dezinfekcijama peradarnika. Time se učinkovito prekidaju lanci zaraze i smanjuje rizik širenja bolesti na gospodarstvu.
Kokcidioza
Kokcidioza se među peradi najčešće širi kontaminiranom hranom za životinje. Rizik od zaraze značajno raste u prenapučenim peradarnicima. Uzročnici ove parazitske bolesti lako preživljavaju u stelji koja sadrži vlagu, toplinu i kisik.
Tifus peradi
Tifus peradi izuzetno je zarazna bolest koja najteže pogađa mlađe jedinke, osobito piliće. Uzrokuje je bakterija Salmonella pullorum, koja može preživjeti mjesecima u stelji, prljavštini i prašini. Kako biste spriječili kontaminaciju i zaštitili jata, ključno je redovito čistiti i dezinficirati peradarnik.
Marekova bolest
Marekova bolest vrlo je zarazna virusna bolest koja može uzrokovati velike gubitke u peradi. Gubitke možete izbjeći cijepljenjem jednodnevne piladi te redovitim čišćenjem i održavanjem higijene peradarnika. Poput tifusa peradi, uzročnici Marekove bolesti mogu preživjeti do godinu dana na ljuskama jaja, u fecesu, zemlji i stelji.
Raspored čišćenja peradarnika
Čišćenje peradarnika nakon zamjene jata ključni su za sprječavanje širenja bolesti. Ovi postupci smanjuju prijenos patogena na novo jato i osiguravaju njegovo zdravlje.
No, čišćenje i dezinfekcija nisu ograničeni samo na objekte za smještaj peradi. Potrebno je obuhvatiti i predvorja, ulaze, izlaze, grijalice, vanjske nastambe te svu opremu.
Učestalost ovih postupaka ovisi o proizvodnim ciklusima u svakom gospodarstvu. Oprema se mora čistiti i dezinficirati nakon svakog pražnjenja objekta.
Dnevno i tjedno čišćenje peradarnika također ima važnu ulogu u održavanju higijene. Higijena pri rukovanju izmetom ne smije se zanemariti.
Svakodnevno čišćenje peradarnika
Hranilice i pojilice treba svakodnevno provjeravati i čistiti prema potrebi. To će spriječiti širenje bolesti koje se prenose hranom i vodom.
Na većim gospodarstvima idealno je imati prostorije za presvlačenje između predvorja i peradarnika. U tim svlačionicama zaposlenici se mogu presvući, preobuti i oprati ruke prije ulaska ili izlaska iz objekta. Alternativno, obuća se može dezinficirati dezinfekcijskim sredstvom.
Svlačionice je potrebno svakodnevno pregledati i čistiti prema potrebi kako bi se spriječio prijenos bakterija i klica. Parni čistači ili usisavači za suho i mokro usisavanje idealni su za čišćenje zidova, podova i tuš kabina.
Radnu odjeću treba držati unutar prostora peradarnika i redovito mijenjati. Preporučuje se pranje odjeće u posebnom stroju unutar svlačionice. Ako je perilica u drugoj zgradi, odjeću treba prenositi u zatvorenim spremnicima.
Radne cipele ili čizme mogu se čistiti pomoću četki i sredstava za čišćenje obuće. Bazen s dezinfekcijskim sredstvom praktičan je za čišćenje i dezinfekciju gumenih čizama.
Tjedno vanjsko čišćenje peradarnika
Vanjski prostor peradarnika treba čistiti jednom tjedno za sprečavanje širenja bolesti. To se može učinkovito obaviti industrijskim strojevima za metenje ili strojevima za metenje i usisavanje.
Ako su prisutne veće količine prašine, vanjske prostore treba čistiti i češće. To je posebno važno tijekom dostave hrane za životinje ili seljenja jata u objekt ili iz njega. U tim situacijama vanjski prostor treba očistiti odmah nakon dostave ili premještanja.
Prilikom čišćenja treba ukloniti biljke, korov i druga potencijalna skrovišta glodavaca i divljih ptica. Tako se sprječava njihovo nastanjivanje u blizini peradarnika.
Redovitim održavanjem površina sprječava se stvaranje lokvi koje mogu privući divlje životinje. Manje divljih životinja znači manji rizik od prijenosa salmonele ili drugih patogena na domaće životinje
Savjet: Popis za provjeru vanjskih prostora
- Oko peradarnika nema mnogo biljaka
- Biljke su podrezane kako ne bi mogle poslužiti kao skrovišta za divlje životinje
- Dodatno se mogu postaviti zamke za štetočine koje je potrebno redovito pregledavati
Spremnici za zbrinjavanje uginulih životinja ključni su na svakoj farmi i zahtijevaju redovito održavanje. Nakon svakog pražnjenja, spremnik treba očistiti visokotlačnim čistačem i temeljito dezinficirati. Ako koristite hladnu vodu za čišćenje, obavezno dodajte odgovarajuće sredstvo za čišćenje kako biste osigurali potpunu higijenu.
Savjet: Upravljanje vanjskim pašnjacima
Dobrim upravljanjem vanjskim pašnjacima značajno smanjujemo rizik od zaraze. Perad bi trebala imati pristup samo ograđenim dijelovima pašnjaka, dok se ostatak prostora održava prema potrebi.
Osim redovitog čišćenja objekata za perad i vanjskih prostora, cijelo gospodarstvo treba očistiti barem jednom godišnje. To se posebno odnosi na zamjenu jata. Prostorije koje zahtijevaju čišćenje uključuju:
- predvorja
- vanjske prostore, sunčališta i grijalice
- pašnjake i pristupne točke
- opremu u objektima za perad
- silose za hranu za životinje
- prilaze i spremišta
- hladnjake za lijekove i cjepiva.
Održavanje ovih prostora doprinosi zdravlju peradi i smanjuje širenje bolesti.
Higijena u peradarniku
U proizvodnji jaja i tovu peradi, otpad životinja često ostaje u nastambi tijekom cijelog proizvodnog ciklusa. Budući da vlaga u izmetu stvara povoljnu okolinu za razvoj patogena, osnovna higijena u peradarniku je neizostavna.
Tijekom tova, treba osigurati dovoljno stelje za životinje. Ponekad je potrebno dodati dodatnu stelju tijekom ciklusa. U proizvodnji jaja, posebno u podnom i slobodnom uzgoju, dodaje se stelja. Većinu otpada peradi uklanjaju trake za stajski gnoj u prostoru s gnijezdima.
Peradi smještenoj u metalnim kavezima stelja nije potrebna jer se otpad redovito uklanja pokretnim trakama. Pravilno upravljanje izmetom doprinosi očuvanju higijene i zdravlja životinja.
Najbolji alati za čišćenje peradarnika
Čišćenje peradarnika brzo je i učinkovito uz odgovarajuću opremu:
Visokotlačni čistač
Visokotlačni čistač s vrućom vodom idealan je za osiguranje visoke razine biološke sigurnosti u peradarniku. Ovaj uređaj omogućuje učinkovito čišćenje podova, zidova, stropova i prečki iz sljedećih razloga:
- Masna i ljepljiva zaprljanja lakše se uklanjaju.
- Očišćene površine brže se suše te skraćuju vrijeme do dezinfekcije.
- Voda zagrijana na 85 °C uništava viruse, bakterije i patogene.
Stacionarni visokotlačni čistači bolji su od prijenosnih jer smanjuju rizik prijenosa klica između objekata. Posebna crijeva, mlaznice i pištolji u svakom objektu dodatno doprinose sprječavanju širenja patogena.
Prednosti visokotlačnih čistača s vrućom vodom
Visokotlačni čistači s vrućom vodom osiguravaju bolje rezultate zahvaljujući stalnom pritisku i visokoj temperaturi. Osim što omogućuju brže čišćenje i sušenje površina, učinkovito smanjuju nakupljanje bakterija. Postavke za paru pružaju nježno čišćenje osjetljivih površina pri temperaturama do 155 °C.
Upotrebom visokotlačnih čistača s vrućom vodom skraćuje se vrijeme čišćenja i smanjuje potreba za dodatnim sredstvima. Ovaj način čišćenja nudi brojne prednosti i mogućnosti za optimizaciju higijenskih postupaka.
Strojevi za metenje te usisavači za suho i mokro usisavanje
Strojevi za metenje, s ručnim upravljanjem ili sjedalom, idealni su za brzo uklanjanje prašine i krupnije prljavštine na velikim površinama. Pogodni su za podove u peradarniku, kao i za vanjske prostore na farmi.
Za ravne i glatke površine unutar peradarnika mogu se koristiti usisavači za suho i mokro usisavanje koji olakšavaju održavanje higijene.
Savjet: Upotreba druge opreme za svaki objekt
Opremu je potrebno upotrebljavati samo u jednom pojedinačnom peradarniku. Na taj način sprječavamo prijenos klica iz jednog objekta u drugi. Ako se za više objekata upotrebljava ista oprema, potrebno ju je očistiti i dezinficirati svaki put između čišćenja peradarnika.
Sredstvo za čišćenje peradarnika
Bjelančevine i masnoće uglavnom su hidrofobne. To znači da se ne miješaju s vodom i da ih je zbog toga teže ukloniti. Kako bi se postupak čišćenja olakšao, preporučuje se upotrijebiti sredstvo za čišćenje koje rastvara masnoće. Ipak, važno je da takvo sredstvo za čišćenje bude sigurno za životinje. O tome je dobro posavjetovati se s veterinarom.
Savjet: Nanošenje sredstva za čišćenje pomoću mlaznica za pjenu
Mlaznice za pjenu odličan su izbor za jednostavno nanošenje deterdženata. Mlaznice za pjenu vrlo se lako spajaju s cijevi ili pištoljem visokotlačnog čistača.
Zaštitna odjeća za čišćenje peradarnika
Kako bi bili zaštićeni dok čiste peradarnik, zaposlenici tijekom čišćenja na farmi ili gospodarstvu trebaju nositi osobnu zaštitnu opremu (OZO ili PPE). Osobna zaštitna oprema treba se sastojati od:
- zaštitne odjeće
- zaštitnih naočala
- gumenih čizama
- gumenih rukavica
Zaštitne naočale ključne su za zaštitu očiju, dok je maska koja pokriva nos i usta nužna za zaštitu respiratornog sustava. Ovo je posebno važno tijekom dezinfekcije peradarnika.
Osobnu zaštitnu opremu treba redovito prati ili pravilno odlagati. Preporučuje se, nakon upotrebe, opremu odmah prevoziti u zatvorenom spremniku do stroja za pranje rublja. Time se sprječava širenje klica po farmi.
Najbolji način za čišćenje peradarnika
Bez obzira čistite li prostor za smještaj peradi, pataka, gusaka, prepelica ili purana, temeljito čišćenje obavezno je pri svakoj zamjeni jata. Nakon useljavanja peradi, preporučuje se sljedeći postupak čišćenja:
1. Suzbijanje muha
Peradarnik često može biti prepun muha, od kojih 85% populacije čine jajašca, ličinke i kukuljice. Za prekid lanca zaraze ključno je kontrolirati muhe u fazi razvoja. Korištenjem odgovarajućih sredstava možemo spriječiti razvoj ličinki u odrasle muhe i smanjiti njihovu populaciju.
2. Izgnojavanje
Gnoj, stelju, ostatke hrane i prašinu potrebno je temeljito ukloniti prije čišćenja peradarnika. Traktor s utovarnom lopatom, utovarivač na kotačima ili slična oprema olakšavaju ovaj zadatak, osobito u velikim objektima. Preostalu prašinu i prljavštinu možete ukloniti strojevima za metenje, bilo ručnim ili onima sa sjedalom. Nakon ovog postupka, peradarnik treba temeljito čistiti jednom dnevno kako bi se održala higijena.
Savjet: Uklanjanje otpada i prljave stelje
Prljavu stelju, gnoj i drugi otpad potrebno je skladištiti najmanje 100 metara od staje. Time osiguravamo da ti materijali ne dođu u kontakt s prostorima staje i sprječavamo prijenos patogena. Dodatna mogućnost je fermentacija otpada u pogonu za proizvodnju bioplina, čime se otpad učinkovito zbrinjava i koristi.
3. Namakanje
Osušena prljava stelja i nečistoće često ostaju nakon izgnojavanja, posebno u uzgoju peradi nesilica. Za potpuno uklanjanje takve prljavštine, peradarnik treba temeljito namočiti. Korištenjem visokotlačnog čistača možemo namočiti cijeli objekt brzo i učinkovito. Ovisno o razini zaprljanja, preporučuje se upotreba sredstva za namakanje.
Objekti za tov peradi obično ne zahtijevaju namakanje, jer se u njima nakuplja manje prljavštine. Životinje u tim objektima borave samo nekoliko tjedana, što smanjuje potrebu za dodatnim postupcima čišćenja.
4. Visokotlačni čistač
Temeljito čišćenje peradi uključuje pranje visokotlačnim čistačem. Svi podovi, zidovi, stropovi i oprema moraju biti oprani vodom.
Hladna voda se najčešće preporučuje jer omogućuje vidljivost strukture i oblikovanja objekta tijekom pranja. U jednostavnijim objektima može se koristiti i vruća voda, uz odgovarajuće sredstvo za čišćenje.
Pranje uključuje rampe, pojilice, prečke i prijenosnu opremu. To su hranilice, gnijezda, dozatori vlakana, igračke i ventilatori. Ventilacijske otvore potrebno je temeljito oprati, prvo izvana, a zatim iznutra, kako bi se osigurala potpuna čistoća.
Hranilicama i zasebnim posudama za hranjenje potrebno je posvetiti posebnu pozornost. Ta se oprema vrlo lako i brzo može kontaminirati. Sredstvo za čišćenje koje je prikladno za upotrebu u objektu za perad pomoći će pravilno ukloniti prljavštinu i klice. Za najbolje rezultate preporučuje se sredstvo za čišćenje nanositi mlaznicom za pjenu. Jako je važno nakon pranja sredstvom za čišćenje sve dobro isprati čistom vodom.
Savjet: Čišćenje pojilice, cijevi i slavine za pitku vodu
Slavine za pitku vodu potrebno je redovito čistiti, posebice iznutra. Obično se u vodu dodaju prikladna sredstva za čišćenje kako bi se osigurala higijena cijevi tijekom upotrebe objekta. Za temeljitije čišćenje, poput većih generalnih čišćenja, preporučuje se uporaba kompleta za čišćenje cijevi. Ovim postupcima osigurava se čista voda i sprječava nakupljanje naslaga ili patogena.
5. Dezinfekcija
Nakon pranja peradarnika slijedi dezinfekcija, ali tek kada su sve površine potpuno suhe. Zaostala voda može razrijediti dezinfekcijsko sredstvo, čime se smanjuje njegova učinkovitost.
Sušenje peradarnika može trajati do dva dana, ovisno o temperaturi i ventilaciji. Proces je brži ako se koristi vruća voda za pranje.
Za ravnomjerno nanošenje dezinfekcijskog sredstva preporučuje se uporaba raspršivača poput boca s raspršivačem ili mlaznica za pjenu. Ovi alati mogu se spojiti na visokotlačne čistače, dok ručni raspršivači ili oni na traktoru olakšavaju dezinfekciju većih površina.
Na kraju ciklusa čišćenja, svlačionica također mora biti očišćena i dezinficirana kako bi se osigurala daljnja upotreba u higijenskim uvjetima.
Savjet: Obavljanje popravaka prije dezinfekcije
Ako je opremu u peradarniku potrebno popraviti ili zamijeniti, idealno je to učiniti nakon što se oprema osušila od pranja, ali prije dezinfekcije. Time se izbjegava kontaminacija novih ili popravljanih dijelova tijekom kasnijeg procesa dezinfekcije.