Raspored čišćenja peradarnika

Čišćenje peradarnika nakon zamjene jata ključni su za sprječavanje širenja bolesti. Ovi postupci smanjuju prijenos patogena na novo jato i osiguravaju njegovo zdravlje.

No, čišćenje i dezinfekcija nisu ograničeni samo na objekte za smještaj peradi. Potrebno je obuhvatiti i predvorja, ulaze, izlaze, grijalice, vanjske nastambe te svu opremu.

Učestalost ovih postupaka ovisi o proizvodnim ciklusima u svakom gospodarstvu. Oprema se mora čistiti i dezinficirati nakon svakog pražnjenja objekta.

Dnevno i tjedno čišćenje peradarnika također ima važnu ulogu u održavanju higijene. Higijena pri rukovanju izmetom ne smije se zanemariti.