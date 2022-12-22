Uzgoj voća i povrća: sveobuhvatna higijena za visoku kvalitetu

Prašina i nečistoće su uvijek prisutne u uzgoju voća i povrća. One se javljaju od berbe do skladištenja i prodaje. Čišćenje i redovno uklanjanje nečistoća u svim fazama proizvodnje poboljšava zdravlje zaposlenika. Također, pridonosi visokoj kvaliteti voća i povrća.

Uzgoj voća i povrća na njivama

Uzgoj voća i povrća: Najbolji uvjeti za uzgoj

Bez obzira na način uzgoja, stvaranje optimalnih uvjeta za biljke je ključno. Temeljito čišćenje podova, staklenih krovova, opreme i strojeva u stakleniku značajno doprinosi ovom cilju.

U staklenicima je važno osigurati konstantno svjetlo, temperaturu i dovod zraka za mlade biljke. Te mjere uključuju i redovito čišćenje i dezinfekciju. Iako biljke uživaju u stakleničkim uvjetima, toplina i visoka vlažnost potiču razvoj klica i privlače štetnike.

Čišćenjem opreme koja se koristi u polju, poput vadilica za krumpir, možemo prekinuti lance zaraze. To pomaže u sprječavanju prijenosa štetnika poput klisnjaka ili žičnjaka s jednog polja na drugo.

Održavanje čistoće u uzgoju voća i povrća: od berbe do potrošača

Voće i povrće nakon berbe stiže u skladišta i povezane prostore za logistiku. Tamo se razvrstavaju prema veličini i kvaliteti te pakiraju u kašete, sanduke ili na palete. U tim prostorima temeljito čišćenje je od ključne važnosti. Potrebno je spriječiti štetnike i patogene da ne kontaminiraju voće i povrće. Za izbjegavanje gospodarskih šteta i opasnosti po zdravlje potrebna je učinkovita tehnologija čišćenja.

Upotreba kemijskih tvari u uzgoju voća i povrća, poput klorprofama za krumpir, posebno je regulirana u nekim državama, dok je u drugima zabranjena. Da biste uklonili tragove ili zadovoljili granične vrijednosti, potrebno je temeljito i sustavno čistiti ključna područja. To uključuje staklenike, skladišta i strojeve.

Ako na svom gospodarstvu prodajete proizvode, važno je i kako gospodarstvo izgleda. Redovito održavanje vanjskih i zelenih površina poboljšava prvi dojam. Kada kupci dođu u prostor prodaje, čista okolina pomaže im da se osjećaju ugodno.

Postupci čišćenja u uzgoju voća i povrća

Kärcher: Čišćenje opreme i nastavaka
Kärcher: Uklanjanje klorprofama iz skladišta za krumpir
Kärcher: Čišćenje staklenika
Kärcher: Čišćenje poljoprivrednog skladišta
Kärcher: Čišćenje poljoprivrednih strojeva
Kärcher: Čišćenje solarnih i fotonaponskih sustava

Prikladni proizvodi za vašu primjenu

Redovito čišćenje opreme i nastavaka bitno doprinosi održavanju njihove funkcionalnosti i vrijednosti. Istovremeno se prekidaju lanci zaraze i štetnici ne prelaze s jednog polja na drugo.

Redovno i temeljito čišćenje staklenika doprinosi održavanju najboljih mogućih uvjeta za život biljaka i pomaže spriječiti širenje klica.

Temeljitim čišćenjem poljoprivrednih skladišta uklanjaju se štetnici, podiže se kvaliteta usjeva, doprinosi se zaštiti zdravlja zaposlenika i održava se vrijednost poljoprivrednih strojeva.

Preporučuje se redovito čistiti solarne i fotonaponske sustave kako bi se osigurala učinkovita upotreba solarne energije i što veći prinos električne energije.

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