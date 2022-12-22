Uzgoj voća i povrća: sveobuhvatna higijena za visoku kvalitetu
Prašina i nečistoće su uvijek prisutne u uzgoju voća i povrća. One se javljaju od berbe do skladištenja i prodaje. Čišćenje i redovno uklanjanje nečistoća u svim fazama proizvodnje poboljšava zdravlje zaposlenika. Također, pridonosi visokoj kvaliteti voća i povrća.
Uzgoj voća i povrća: Najbolji uvjeti za uzgoj
Bez obzira na način uzgoja, stvaranje optimalnih uvjeta za biljke je ključno. Temeljito čišćenje podova, staklenih krovova, opreme i strojeva u stakleniku značajno doprinosi ovom cilju.
U staklenicima je važno osigurati konstantno svjetlo, temperaturu i dovod zraka za mlade biljke. Te mjere uključuju i redovito čišćenje i dezinfekciju. Iako biljke uživaju u stakleničkim uvjetima, toplina i visoka vlažnost potiču razvoj klica i privlače štetnike.
Čišćenjem opreme koja se koristi u polju, poput vadilica za krumpir, možemo prekinuti lance zaraze. To pomaže u sprječavanju prijenosa štetnika poput klisnjaka ili žičnjaka s jednog polja na drugo.
Održavanje čistoće u uzgoju voća i povrća: od berbe do potrošača
Voće i povrće nakon berbe stiže u skladišta i povezane prostore za logistiku. Tamo se razvrstavaju prema veličini i kvaliteti te pakiraju u kašete, sanduke ili na palete. U tim prostorima temeljito čišćenje je od ključne važnosti. Potrebno je spriječiti štetnike i patogene da ne kontaminiraju voće i povrće. Za izbjegavanje gospodarskih šteta i opasnosti po zdravlje potrebna je učinkovita tehnologija čišćenja.
Upotreba kemijskih tvari u uzgoju voća i povrća, poput klorprofama za krumpir, posebno je regulirana u nekim državama, dok je u drugima zabranjena. Da biste uklonili tragove ili zadovoljili granične vrijednosti, potrebno je temeljito i sustavno čistiti ključna područja. To uključuje staklenike, skladišta i strojeve.
Ako na svom gospodarstvu prodajete proizvode, važno je i kako gospodarstvo izgleda. Redovito održavanje vanjskih i zelenih površina poboljšava prvi dojam. Kada kupci dođu u prostor prodaje, čista okolina pomaže im da se osjećaju ugodno.