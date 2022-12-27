Individualne mogućnosti čišćenja za različite podove u staklenicima

Podovi staklenika razlikuju se po teksturi, ovisno o vrsti usjeva. Za staklenike s cvijećem koristi se popločani betonski pod, dok za povrće dolaze sadni supstrati ili zemljani pod. U srednje velikim staklenicima s betonskim podom preporučuje se stroj za čišćenje ili usisavač. Strojevi za metenje koriste valjak za suho čišćenje, dok vakuumski strojevi sakupljaju prašinu. Za jako prljave podove preporučuje se korištenje sredstva za čišćenje površina, kao što je nastavak za visokotlačni čistač s rotirajućim četkama.

U staklenicima na tlu ili na terenu, podne staze mogu se obraditi usisavačem ili sredstvom za čišćenje tvrdih površina. Mobilni visokotlačni čistači su najbolji za manja staklenička područja. U velikim staklenicima koriste se stacionarne jedinice s više kopalja. Korištenje hladne ili tople vode ovisi o preferencijama. Toplina do 155 °C smanjuje naslage prljavštine i ubija klice, dok hladna voda zahtijeva upotrebu odgovarajućih sredstava za čišćenje. Biološka sredstva su najbolji izbor za staklenike jer ne štete biljkama.

Upotreba mašina za ribanje i usisavanje je rjeđa i prikladna za čišćenje u vrlo velikim staklenicima gdje su postavljeni glatki tvrdi podovi. One omogućuju korištenje logističke opreme kao što su paletni viličari ili kolica.