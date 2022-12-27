Čišćenje staklenika i rasadnika
Staklenici variraju u vrsti, veličini i lokaciji. Zadaci za čišćenje staklenika također su raznoliki i zahtjevni. Podovi, stakleni krovovi i mobilna oprema traže pažljivo čišćenje. Time se sprječava širenje klica i štetnih organizama, osiguravajući optimalne uvjete za rast biljaka.
Staklenici pružaju ugodno okruženje za cvijeće, povrće, voćke i trajnice zahvaljujući svjetlu, toplini i hranjivim tvarima. Kako bi se osigurali optimalni uvjeti za biljke, potrebno je održavati stalnu razinu svjetla, temperature i zraka. To uključuje temeljito čišćenje staklenika. Nažalost, toplina i visoka vlažnost u staklenicima privlače i klice i štetočine, koji također nalaze ugodan dom u ovom okruženju.
Neophodno unutarnje čišćenje staklenika
Staklenici variraju u veličini i lokaciji, od malih vrtnih staklenika do velikih objekata za uzgoj rajčica ili krastavaca. Čišćenje ovisi o vrsti uzgoja i mjestu staklenika, kao i o biljkama koje se uzgajaju. U nekim staklenicima koristi se zemlja u posudama, dok drugi koriste specifične supstrate za sadnju. Staklenici variraju u veličini i vrsti, od malih kućnih do velikih industrijskih. U Europi, najviše staklenika za povrće nalazi se u Njemačkoj, Španjolskoj i Nizozemskoj. Staklenici na tom području zahtijevaju visoku razinu čišćenja kako bi se smanjila ili upotreba dodatnih zaštitnih mjera za biljke.
Dubinsko čišćenje staklenika
Za učinkovito uklanjanje klica, staklenici se čiste i do 2 puta godišnje. Čišćenje i održavanje staklenika obuhvaća uklanjanje biljaka, posuda i opreme, često u dijelovima.
Čišćenje interijera staklenika: prozora, okvira za sadnju i opskrbnih sustava
Staklenik se uglavnom sastoji od staklenih ploča, ploča od polikarbonata ili dvostrukih plastičnih ploča. Za tunele od folije na terenu često se koriste prozirne plastične folije koje zadržavaju svjetlost i toplinu unutra, dok UV zračenje ostaje izvan. Ovisno o veličini staklenika, za čišćenje prozora iznutra preporučuje se kombinacija tlačnog čistača i pribora za čišćenje fasada. To uključuje teleskopski štap (7-14 m) i četku, a ovisno o zaprljanosti, može se koristiti i valjkasta četka koja se pokreće pod visokim pritiskom. Za čišćenje staklenika može se koristiti normalna voda iz slavine, ali je prikladna i osmozna voda koja je gotovo bez zagađivača. Za korištenje četke dovoljan je normalan pritisak slavine.
Prljavština na policama za sadnju i cjevovodima za biljke može se jednostavno ukloniti tlačnim čistačem s hladnom ili vrućom vodom. Isto se odnosi i na sustave tračnica za kolica za žetvu.
Individualne mogućnosti čišćenja za različite podove u staklenicima
Podovi staklenika razlikuju se po teksturi, ovisno o vrsti usjeva. Za staklenike s cvijećem koristi se popločani betonski pod, dok za povrće dolaze sadni supstrati ili zemljani pod. U srednje velikim staklenicima s betonskim podom preporučuje se stroj za čišćenje ili usisavač. Strojevi za metenje koriste valjak za suho čišćenje, dok vakuumski strojevi sakupljaju prašinu. Za jako prljave podove preporučuje se korištenje sredstva za čišćenje površina, kao što je nastavak za visokotlačni čistač s rotirajućim četkama.
U staklenicima na tlu ili na terenu, podne staze mogu se obraditi usisavačem ili sredstvom za čišćenje tvrdih površina. Mobilni visokotlačni čistači su najbolji za manja staklenička područja. U velikim staklenicima koriste se stacionarne jedinice s više kopalja. Korištenje hladne ili tople vode ovisi o preferencijama. Toplina do 155 °C smanjuje naslage prljavštine i ubija klice, dok hladna voda zahtijeva upotrebu odgovarajućih sredstava za čišćenje. Biološka sredstva su najbolji izbor za staklenike jer ne štete biljkama.
Upotreba mašina za ribanje i usisavanje je rjeđa i prikladna za čišćenje u vrlo velikim staklenicima gdje su postavljeni glatki tvrdi podovi. One omogućuju korištenje logističke opreme kao što su paletni viličari ili kolica.
Prednosti visokotlačnih čistača vrućom vodom
Visokotlačni čistači s vrućom vodom čiste učinkovitije pri konstantnom pritisku. Oni pružaju bolje rezultate, brže sušenje i smanjuju nakupljanje bakterija. Uz opciju pare, čak i osjetljive površine mogu se nježno čistiti do 155 °C. Ovaj tip čistača smanjuje potreban rad, vrijeme i količinu sredstava za čišćenje. Čišćenje staklenika visokotlačnim čistačima s vrućom vodom optimizira proces čišćenja i nudi brojne prednosti.
Dezinfekcija staklenika za higijensko okruženje
Za pravilno uklanjanje patogena, unutrašnjost staklenika treba dezinficirati nakon temeljitog čišćenja. U manjim staklenicima to se može postići biološkim sredstvima, poput octa ili limunske kiseline. U velikim staklenicima obično se koristi kemijska dezinfekcija metodom fumigacije. Za ovu metodu najčešće se koristi vodikov peroksid. On ima dezinfekcijska i antibakterijska svojstva te uklanja mirise. Fumigacija omogućuje taloženje dezinfekcijskih kapljica, čak i u najmanjim pukotinama. U velikim staklenicima može se koristiti stroj za ribanje i usisavanje. Dezinficijens se također može nanijeti pomoću pribora za sprej.
Čišćenje podova u staklenicima
Svakodnevna prljavština poput prašine, lišća ili pijeska nakuplja se na podu u stakleniku. Za njihovo uklanjanje preporučuje se redovito održavanje uz usisavač i metlu za male dijelove, gdje strojevi ne mogu doći. Ručno čišćenje podiže više prašine nego usisavač, ali čisti podovi poboljšavaju sigurnost na radu. Alati poput metli, lopata i kanta također zahtijevaju čišćenje. Za to je prikladna krpa, a za jaču prljavštinu može se koristiti visokotlačni čistač.
Za najbolje uvjete osvjetljenja: temeljito očistite vanjštinu
Za osiguranje dovoljne količine svjetla, potrebno je redovito čistiti plastične ili staklene ploče staklenika. Čišćenje vanjskih ploča važno je, posebno u staklenicima za povrće poput rajčica, paprike i patlidžana. Svjetlost je ključna za njihov rast, pa se vanjsko čišćenje preporučuje nekoliko puta godišnje. U staklenicima za cvijeće, čišćenje se obavlja obično jednom godišnje, zajedno s čišćenjem unutrašnjosti. Za vanjsko čišćenje staklenika preporučuje se visokotlačni čistač. Ovisno o zaprljanosti, može se koristiti ekološki prihvatljivo sredstvo za čišćenje, poput octene ili limunske kiseline.
U nekim zemljama, poput Nizozemske, uobičajena je praksa korištenja krede na vanjskoj strani staklenika. To pomaže u boljoj kontroli klime u stakleniku. Spriječava prekomjerno zagrijavanje uzrokovano prejakom sunčevom svjetlošću. Previsoke temperature mogu naštetiti biljkama. Sredstva za sjenčanje moraju biti bez kroma kako bi se spriječilo onečišćenje tla i podzemnih voda. Alternativa tome je ugradnja uređaja za sjenčanje.
Čišćenje ostalih površina u rasadnicima
Kada kupci uđu u trgovinu, prvi dojam je vrlo važan. Posjetitelji rasadnika žele se osjećati ugodno, a čistoća igra ključnu ulogu u tome. Za stvaranje sigurnog okruženja za biljke i zaposlenike, svakodnevni poslovi čišćenja postaju nužnost. Čistoća se može održavati u rasadnicima i staklenicima, kao i na parkiralištu i ulazu u prodajne prostore, pomoću strojeva za čišćenje. Na ulazu se preporučuje ugradnja hvatača prljavštine u obliku prostirke ili rešetke. To pomaže u zadržavanju grubih čestica poput kamenčića, pijeska i blata prije nego što dođu do unutrašnjosti trgovine.
Očistite parkirališta, staze i vanjske površine
Bilo da idete u restoran, trgovinu, ili muzej, dolazak često počinje parkiranjem i kratkom šetnjom do zgrade. Kako biste stvorili pozitivan dojam i spriječili nezgode, važno je spriječiti prijenos prljavštine izvan zgrade prema unutra. To možete postići raznim mjerama. Na primjer, ugradite prostirke ili rešetke na ulazu. One zadržavaju prljavštinu i štite unutrašnjost od nečistoće.
Ručna oprema i strojevi za svakodnevno čišćenje plastenika i rasadnika
Unutar prodajnog prostora staklenika često će biti ostataka prašine, mrvica i druge prljavštine. Male lokve vode također se mogu pojaviti. Ovisno o veličini površine, čistač ili usisavač za mokro i suho bit će idealni za ovu vrstu prljavštine. U velikim rasadnicima, korištenje stroja za ribanje i usisavanje može biti korisno ako je pod odgovarajući.
Prostor iza prodajnog pulta obično ima zeleni otpad, male komadiće papira ili ostatke plastike. Ovi se otpadci lako uklanjaju metlom i lopaticom za smeće, ili mokrim i suhim usisavačem. Sam prodajni pult možete održavati čistim i suhim pomoću krpe.
Čišćenje prodajnog prostora: učiniti prostor higijenskim i čistim
Hraniti se zdravo, živjeti zdravo – sve više ljudi obraća pažnju na to što jedu. Bilo da je riječ o večeri s proizvodima iz trgovine na farmama ili brzom zalogaju s kioska, uvijek je važna jedna stvar. Hrana mora biti higijenska. Da bi se to postiglo, čistoća i higijena u prodajnom prostoru ključni su. Stoga je temeljito čišćenje neophodno u svakom poslovnom okruženju.
Čišćenje logističkog prostora: skladišta, regala, strojeva za pakiranje
Veliki rasadnici imaju prostrane skladišne i logističke površine. U tim se područjima, ovisno o uzgoju, sortira i pakira rezano cvijeće ili povrće prema veličini i kvaliteti, te se pakira u košare ili na palete.
Podovi i police
Osim prašine i papirnatog smeća, podovi u skladištima često imaju ostatke folije, trake za pakiranje i iverje drva s paleta. Ovu grubu prljavštinu treba ukloniti ručno kako bi se spriječilo začepljenje strojeva ili zahvaćanje materijala u nastavcima valjaka za čišćenje. Grubo čišćenje može se obaviti metlom. Ovisno o veličini skladišta i logističkih prostora, najbolji izbor može biti mokri i suhi usisavač, usisavač za metenje ili stroj za ribanje. Mokri i suhi usisavač također je prikladan za čišćenje polica i skladišnih prostora.
Transportna kolica
Za kolica na kotačiće, platforme ili palete kao transportna sredstva, preporučuje se redovito čišćenje visokotlačnim čistačima s toplom ili hladnom vodom. Odabir temperature ovisi o stupnju zaprljanosti, uz dodatak odgovarajućeg sredstva za čišćenje.
Strojevi za pakiranje
Područja oko skenera i dijelova strojeva za pakiranje od nehrđajućeg čelika zahtijevaju redovito čišćenje. To se može učiniti crijevom za vodu, tlačnim čistačem ili parnim usisavačem, ovisno o veličini stroja i intervalima čišćenja.
Staklenik je ugodan dom za cvijeće, povrće, grmlje voća i druge biljke samo ako se svi prostori redovito i temeljito čiste i dezinficiraju. Samo tada biljke mogu pravilno rasti i dati željeni prinos.
Čišćenje skladišta
Okruženje koje izgleda čisto svakako je prednost u skladištenju materijala, bez obzira na veličinu prostora. Bilo da je riječ o malim skladištima u radionici ili velikim skladištima, sigurnost na radu i zaštita materijala su ključni. Podovi moraju biti čisti i sigurni za hodanje, čime se smanjuje rizik od nezgoda. To se učinkovito postiže strojevima za čišćenje, usisavačima i strojevima za ribanje i usisavanje. Oni se mogu specifično prilagoditi potrebama prostora.