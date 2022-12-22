Higijena i čišćenje staja u svinjogojstvu

Visoki higijenski standardi ključni su u svinjogojstvu. Ovi standardi pomažu u zaštiti životinja i poslovanja. Pravilna dezinfekcija i čišćenje sprječavaju širenje bolesti. Odgovarajuća oprema također doprinosi biološkoj sigurnosti.

Čovjek u kontaktu sa svinjama u staji

Uzgoj svinja: zaštita od bolesti

Redovito čišćenje i dezinfekcija objekata za smještaj i uzgoj svinja smanjuju količinu klica. Time se sprječava širenje bolesti između različitih odjeljaka. Higijena u svinjogojstvu važan je korak u prevenciji bolesti kao što je afrička svinjska kuga, koja utječe na domaće i divlje svinje.

Bolest slinavka i šap također je vrlo zarazna i može izazvati ozbiljne gospodarske posljedice. Da bi se spriječilo izbijanje bolesti, treba temeljito očistiti i dezinficirati sve objekte, opremu i strojeve u kontaktu sa svinjama.

Također, potrebno je voditi računa o higijeni prilikom prijevoza svinja. Osiguravanje čistoće tijekom prijevoza sprječava prijenos patogena sa životinja na ljude i obratno. Profesionalna oprema za čišćenje i pravilni postupci čišćenja značajno doprinose zaštiti. Održavanje visokih standarda čistoće smanjuje mogućnost izbijanja bolesti.

Uzgoj svinja: gospodarski aspekt

Prevencija bolesti izravno doprinosi gospodarskom uspjehu u svinjogojstvu. Manje veterinarskih lijekova znači niže troškove veterinara, a veće prihode. Također, redovito i temeljito čišćenje silosa ključno je za sprječavanje zdravstvenih problema. Ostatci hrane ili plijesan u hrani mogu uzrokovati ozbiljne bolesti kod svinja.

Ako se rizik od bolesti ne eliminira, mogu nastati veliki gospodarski gubici. Dosljednim nadzorom i čišćenjem takvi problemi mogu se spriječiti, a zdravlje životinja očuvati. Bolje zdravlje životinja doprinosi njihovoj dobrobiti i bržem dnevnom prirastu tjelesne mase.

Zadatci čišćenja u svinjogojstvu

Kärcher: Čišćenje i dezinfekcija objekata za uzgoj i smještaj svinja
Kärcher: Spriječite afričku svinjsku kugu
Kärcher: Prevencija slinavke i šapa
Kärcher: Čišćenje prikolice za stoku
Kärcher: Čišćenje silosa u poljoprivredi
Kärcher: Čišćenje pogona za proizvodnju bioplina
Kärcher: Čišćenje poljoprivrednog skladišta
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Kärcher: Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme
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Prikolice za stoku potrebno je redovito čistiti i dezinficirati kako bi se spriječilo širenje patogena.

Redovitim i temeljitim čišćenjem silosa visokotlačnim čistačima i usisavačima za mokro i suho usisavanje sprječava se dospijevanje patogena u hranu za životinje.

Preporučuje se redovito čistiti solarne i fotonaponske sustave kako bi se osigurala učinkovita upotreba solarne energije i što veći prinos električne energije.

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