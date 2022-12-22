Higijena i čišćenje staja u svinjogojstvu

Uzgoj svinja: zaštita od bolesti

Redovito čišćenje i dezinfekcija objekata za smještaj i uzgoj svinja smanjuju količinu klica. Time se sprječava širenje bolesti između različitih odjeljaka. Higijena u svinjogojstvu važan je korak u prevenciji bolesti kao što je afrička svinjska kuga, koja utječe na domaće i divlje svinje.

Bolest slinavka i šap također je vrlo zarazna i može izazvati ozbiljne gospodarske posljedice. Da bi se spriječilo izbijanje bolesti, treba temeljito očistiti i dezinficirati sve objekte, opremu i strojeve u kontaktu sa svinjama.

Također, potrebno je voditi računa o higijeni prilikom prijevoza svinja. Osiguravanje čistoće tijekom prijevoza sprječava prijenos patogena sa životinja na ljude i obratno. Profesionalna oprema za čišćenje i pravilni postupci čišćenja značajno doprinose zaštiti. Održavanje visokih standarda čistoće smanjuje mogućnost izbijanja bolesti.