Čišćenje staja za konje
Redovito čišćenje staja za konje promiče zdravlje i dobrobit svih životinja na farmi. Što su čišće staje, pašnjaci i prostori za opremu, manja je mogućnost razvoja virusa, bakterija i parazita. U suzbijanju prijenosa uzročnika bolesti važnu ulogu igra i visoka razina higijene u boksovima za konje i spremištima za hranu.
Zdravlje životinja u fokusu
Čišćenje i dezinfekcija čitavog dvorišta i staja važni su zadaci u uzgoju konja. Time se uništavaju prijenosnici bolesti, sprječavaju zaraze, te povećava sveukupna dobrobit konja. Redovita higijena u stajama za konje također doprinosi zdravlju životinja. Čistoća i higijena važne su i u prijevozu konja – pomažu spriječiti prijenos patogena.
Patogeni mogu biti prisutni u hrani za konje, stoga su higijenski uvjeti u skladištenju ključni. Održavanje prostora za hranjenje i skladišta čistima štiti zdravlje životinja. To sprječava pojavu glodavaca, štetočina, plijesni i mikotoksina. Redovito uklanjanje prašine i kontaminacije iz silosa od velike je važnosti.
Oko farme
Na farmama ili gospodarstvima gdje se drže konji vrlo često se upotrebljavaju poljoprivredni strojevi i oprema kao što su traktori. Budući da je takva oprema za jednu farmu ozbiljno ulaganje, važno ju je redovito čistiti kako bi se očuvale sve njezine funkcije i vrijednost. Na taj način izbjegavamo troškove popravaka, a strojevi i oprema uvijek su spremni za upotrebu.
Isto tako, neke farme ili skladišta imaju postavljene fotonaponske sustave, odnosno sustave solarnih ploča. Ako ste već uložili u visokotlačni čistač za farmu, možete ga koristiti i za čišćenje fotonaponskih sustava s odgovarajućom dodatnom opremom. Ako se fotonaponski sustavi ne čiste redovito, nakupljene nečistoće od vremenskih prilika mogu smanjiti prinos električne energije i do 30%.