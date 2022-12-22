Čišćenje staja za konje

Zdravlje životinja u fokusu

Čišćenje i dezinfekcija čitavog dvorišta i staja važni su zadaci u uzgoju konja. Time se uništavaju prijenosnici bolesti, sprječavaju zaraze, te povećava sveukupna dobrobit konja. Redovita higijena u stajama za konje također doprinosi zdravlju životinja. Čistoća i higijena važne su i u prijevozu konja – pomažu spriječiti prijenos patogena.

Patogeni mogu biti prisutni u hrani za konje, stoga su higijenski uvjeti u skladištenju ključni. Održavanje prostora za hranjenje i skladišta čistima štiti zdravlje životinja. To sprječava pojavu glodavaca, štetočina, plijesni i mikotoksina. Redovito uklanjanje prašine i kontaminacije iz silosa od velike je važnosti.