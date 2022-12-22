Čišćenje staja za konje

Redovito čišćenje staja za konje promiče zdravlje i dobrobit svih životinja na farmi. Što su čišće staje, pašnjaci i prostori za opremu, manja je mogućnost razvoja virusa, bakterija i parazita. U suzbijanju prijenosa uzročnika bolesti važnu ulogu igra i visoka razina higijene u boksovima za konje i spremištima za hranu.

Konj u staji

Zdravlje životinja u fokusu

Čišćenje i dezinfekcija čitavog dvorišta i staja važni su zadaci u uzgoju konja. Time se uništavaju prijenosnici bolesti, sprječavaju zaraze, te povećava sveukupna dobrobit konja. Redovita higijena u stajama za konje također doprinosi zdravlju životinja. Čistoća i higijena važne su i u prijevozu konja – pomažu spriječiti prijenos patogena.

Patogeni mogu biti prisutni u hrani za konje, stoga su higijenski uvjeti u skladištenju ključni. Održavanje prostora za hranjenje i skladišta čistima štiti zdravlje životinja. To sprječava pojavu glodavaca, štetočina, plijesni i mikotoksina. Redovito uklanjanje prašine i kontaminacije iz silosa od velike je važnosti.

Oko farme

Na farmama ili gospodarstvima gdje se drže konji vrlo često se upotrebljavaju poljoprivredni strojevi i oprema kao što su traktori. Budući da je takva oprema za jednu farmu ozbiljno ulaganje, važno ju je redovito čistiti kako bi se očuvale sve njezine funkcije i vrijednost. Na taj način izbjegavamo troškove popravaka, a strojevi i oprema uvijek su spremni za upotrebu.

Isto tako, neke farme ili skladišta imaju postavljene fotonaponske sustave, odnosno sustave solarnih ploča. Ako ste već uložili u visokotlačni čistač za farmu, možete ga koristiti i za čišćenje fotonaponskih sustava s odgovarajućom dodatnom opremom. Ako se fotonaponski sustavi ne čiste redovito, nakupljene nečistoće od vremenskih prilika mogu smanjiti prinos električne energije i do 30%.

Postupci čišćenja u uzgoju konja

Čišćenje staja za konje
Čišćenje vozila za prijevoz stoke i životinja
Čišćenje poljoprivrednih skladišta
Čišćenje silosa
Čišćenje poljoprivrednih strojeva i opreme
Čišćenje solarnih i fotonaponskih sustava

Prikladni proizvodi za vašu primjenu

Vozila za prijevoz stoke treba redovito čistiti i dezinficirati kako bi se spriječio prijenos uzročnika bolesti.

Redovitim i temeljitim čišćenjem silosa visokotlačnim čistačima i usisavačima za mokro i suho usisavanje sprječavamo kontaminaciju hrane za životinje.

Temeljito i redovito čišćenje nužno je za očuvanje vrijednosti i učinkovitosti poljoprivrednih strojeva i opreme visoke kvalitete.

Preporučuje se redovito čistiti solarne i fotonaponske sustave kako bi se osigurala učinkovita upotreba solarne energije i što veći prinos električne energije.

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