Čišćenje staja za konje – ključni savjeti za higijenu i održavanje
Uzgajivači konja znaju koliko je važno redovito održavati čistoću staja. Visoka razina higijene u stajama doprinosi zdravlju i dobrobiti konja. Higijenski uvjeti na čitavom gospodarstvu također su ključni za zdravlje životinja. Dezinfekcija staja važan je dio održavanja higijene jer pomaže u sprječavanju bolesti. Učinkovitost čišćenja značajno se povećava korištenjem odgovarajuće opreme.
Zašto je higijena u stajama za konje važna?
Ako jedan konj na gospodarstvu oboli, zaraza se može brzo proširiti na cijelo krdo. Zbog toga vlasnici farmi posebno paze na čišćenje i dezinfekciju svih objekata. To uključuje staje, pašnjake i prostore za opremu.
Iako čišćenje staja za konje obično obavljaju zaposlenici ili vlasnici konja, vlasnici farmi moraju razumjeti što treba raditi. Konačna odgovornost za čistoću i zdravstvene uvjete leži na vlasnicima farmi. Važno je napraviti jasan plan zaduženja, zadataka i vremena njihovog obavljanja.
Održavanjem higijene smanjuje se rizik od širenja virusa, bakterija i parazita. Čistiji prostori znače manje bolesti i zdravije konje. Dobri uvjeti doprinose dobrobiti životinja i dugoročnom uspjehu gospodarstva.
Prednosti redovitog čišćenja staja za konje:
- Uništavaju se izvori patogena
- Smanjuje se pojava bolesti
- Smanjuje se širenje bolesti
- Potiče se dobrobit i zdravlje životinja.
Postizanje visoke higijene u stajama ne zahtijeva uklanjanje svake trunke slame. Ključno je redovito uklanjanje vlaknaste krme, stelje i izmeta. Te tvari lako privlače grinje, plijesni, klice i druge patogene.
Ako se stelja i gnoj skladište u vlažnim uvjetima, dolazi do truljenja. To stvara neugodne mirise i plinoviti amonijak. Amonijak, kao i nakupljena prašina, može oštetiti respiratorni sustav konja. Mogu nastati kemijske opekline ili kronični kašalj koji trajno oštećuje pluća.
Doticaj amonijaka s urinom ili vodom u pojilicama stvara otrovnu otopinu. Ta otopina, kao snažna lužina, može oštetiti kožu i kopita konja. Redovito čišćenje i dobra ventilacija smanjuju rizik stvaranja amonijaka i održavaju suh zrak.
Unatoč ventilaciji, prašina i sitne čestice uvijek se kreću po staji. Osiguravanje svježeg zraka pomaže u smanjenju tih čestica. Osim čišćenja, higijena uključuje i dehelmintizaciju konja. Preporučuje se zajednički režim dehelmintizacije za sve konje na farmi.
Posavjetujte se s veterinarom za odabir najboljeg pristupa: strateškog ili selektivnog. Stručni savjeti osiguravaju učinkovito sprječavanje parazita.
Čišćenje staja za konje radi sprečavanje bolesti
Dobrom higijenom u stajama i na čitavoj farmi sprječavamo bolesti i epidemije, kao što su:
- herpesvirusne bolesti
- ždrebećak
- influenca konja
- gljivične bolesti
- konjska kuga
- virus Zapadnog Nila
- bjesnoća
- Borna virus
- leptospiroza.
Prema pravu EU o zdravlju životinja, farmeri moraju prijaviti oboljenja kao što su konjska kuga, bolest Zapadnog Nila i bjesnoća. Uredba (EU) 2018/1882, koja vrijedi i u Ujedinjenoj Kraljevini, popisuje ostale prijavljive bolesti. Nadležnim tijelima u Europi potrebno je prijaviti svaku pojavu ovih bolesti radi zaštite zdravlja životinja.
Čišćenje i dezinfekcija staje
Čišćenje staje za konje možemo podijeliti na dnevne, tjedne i godišnje zadatke. Dezinfekcija staje ovisi o stupnju zaprljanja. Ključno je donijeti jasne odluke i održavati dobru komunikaciju među radnicima. Time će biti jasno tko je odgovoran za koji zadatak. Preporučuje se dokumentirati dnevne, tjedne i godišnje zadatke. Također, potrebno je redovito održavati i ažurirati dokumentaciju.
Svakodnevno čišćenje
Boksove i ispuste za konje treba čistiti svaki dan. To uključuje uklanjanje izmeta i mokre stelje pomoću vila i kolica. Ovaj zadatak odnosi se i na otvorene staje i pašnjake. Svakodnevno je potrebno čistiti i prolaze te jahališta od izmeta i urina.
Savjet: Mijenjajte kolica
Koristite različita kolica ili tačke za izgnojavanje staje i prijevoz sijena. Tako sprječavate prijenos klica u hranu za životinje.
Osim izgnojavanja, dnevni zadaci čišćenja staje uključuju:
- provjeru pojilica
- provjeru hranilica
- provjeru jasli
- ponovno prostiranje stelje
- prema potrebi prskanje prostirke za gnoj.
Ako u pojilicama, hranilicama ili jaslama ima osušenih ostataka hrane, uklonite ih. Idealna sredstva za čišćenje su topla voda, spužva ili četka. Za teža zaprljanja koristite usisavač za suho i mokro usisavanje. Isto vrijedi i za hranilice i pojilice u otvorenim stajama i na pašnjacima.
Ako u hranilicama ili pojilicama ima mrtvih životinja, obavezno ih dezinficirajte nakon čišćenja. To sprječava širenje klica. Nakon što se gnoj očisti iz boksa, pod treba ponovno prekriti slamom, peletima, strugotinama ili piljevinom.
Prostirke za gnoj treba svakodnevno prskati. Rasprostiranje nove stelje sprječava stvaranje amonijaka i omogućuje konjima suhi prostor.
Tjedno čišćenje
Osim dnevnih zadataka, vlasnici staja za konje moraju obavljati i tjedne zadatke čišćenja. U njih spadaju:
- čišćenje i dezinfekcija pojilica
- čišćenje i dezinfekcija hranilica
- metenje boksova za konje, prolaze i hodnike.
Redovito metenje nužno je za uklanjanje prašine iz staje, što je osnovna higijena. Kako ne biste podizali prašinu, prvo namočite podove staje i hodnika.
Za brže i učinkovitije čišćenje staja za konje preporučuje se upotreba stroja za metenje i usisavanje. Takav stroj usisava prljavštinu, pa podove nije potrebno namakati. Na taj način čišćenje je brže, a prašina se ne podiže.
Na manjim farmama može se koristiti stroj za metenje s ručnim upravljanjem, dok na većim farmama može biti učinkovitiji stroj s sjedalom. Oba stroja mogu imati bočnu četku za temeljito čišćenje uglova.
Nakon čišćenja, provjerite zadržava li se voda u neravninama na podu. U vlažnim dijelovima mogu se brzo pojaviti klice. Preostalu vodu možete ukloniti usisavačem za mokro i suho usisavanje. Vlažne površine moraju se osušiti, a dobra ventilacija ubrzava taj proces.
Ovisno o stupnju zaprljanja, u zadatke čišćenja koje je potrebno obavljati svaki tjedan ulaze i:
- Pranje deka za konje
- Pranje podsedlica
- Pranje bandaža.
Svake godine
Staju za konje treba temeljito očistiti barem jednom godišnje. Za takvo je čišćenje najbolje izabrati jedan topliji dan u proljeće ili ljeto. To se preporučuje jer će konji morati biti izvan staje najmanje 24 do 48 sati.
Čišćenje boksova i nastambi za konje
Prvo je potrebno iz svih staja i ispusta izvesti konje. Zatim se visokotlačnim čistačem temeljito čiste i dezinficiraju staje i prostirke.
Svaki put kad konj napusti boks, treba ga očistiti i dezinficirati. Boks mora biti čist prije nego što u njega useli novi konj kako bi se očuvalo njegovo zdravlje. Ako između useljenja novog konja prođe nekoliko tjedana, čišćenje i dezinfekcija mogu se ponoviti prije useljenja.
Temeljito godišnje čišćenje staja za konje važno je jer uključuje čišćenje zidova i pregrada, čime se uklanjaju paraziti.
Godišnje čišćenje staja za konje
Osim staja i nastambi za konje, u okviru godišnjeg čišćenja potrebno je očistiti i sve druge prostorije i površine na farmi ili gospodarstvu. To uključuje:
Jahalište:
- ukloniti paučinu
- pomesti daske
- očistiti zrcalo.
Savjet: Upotrebljavajte pravu opremu za čišćenje
Paučinu možete brzo ukloniti usisavačem za suho i mokro usisavanje s dugačkom cijevi. Za čišćenje zrcala najbolji je usisavač za prozore ili valjkasta četka. Četku možete spojiti na crijevo ili visokotlačni čistač.
Ispust:
- Ukloniti kamenje
- Ukloniti otrovne biljke ako je potrebno
- Provjeriti ograde i napraviti potrebne popravke.
Skladišta i spremišta za hranu:
- Pomesti i isprazniti
- Provjeriti police, šipke i ostali namještaj
- Očistiti i dezinficirati zimske deke i sedla
- Očistiti sredstva i kutije za čišćenje.
Spremište za hranu:
- Ukloniti hranu kojoj je istekao rok trajanja
- Isprazniti i isprati posude za hranu
- Temeljito očistiti metlom ili strojem za metenje.
Iz jahališta očistiti sav korov. Za dobar izgled prostorije preporučuje se i ponovno obojiti pregrade, prečke i druge elemente.
Savjet: Redovito kontrolirajte vodu iz bunara
Ako konji piju vodu iz bunara, vodu je potrebno testirati na propisani način jednom godišnje. Tako možete biti sigurni da u njoj nema salmonele, bakterije Escherichia coli ili drugih patogena.
Detaljni koraci za godišnje čišćenje staja za konje
Veliko godišnje čišćenje staja za konje treba obavljati u prikladnoj zaštitnoj odjeći. Također, preporučuje se pridržavanje unaprijed utvrđenog postupka. Time osiguravamo temeljito čišćenje staje bez nepotrebnog ponavljanja koraka.
Odjeća za čišćenje i dezinfekciju
Prilikom čišćenja staje za konje, potrebno je nositi prikladnu odjeću:
- čvrstu i gusto tkanu odjeću koja štiti od prašine i prljavštine
- gumene čizme
- zaštitne rukavice
- zaštitne naočale
- zaštitnu masku preko usta i nosa
- zaštitu od buke (kod rada s visokotlačnim čistačem).
Tijekom čišćenja preporučuje se nositi nepropusno zaštitno odijelo koje pokriva cijelo tijelo, s kapuljačom. Gumene čizme, maska za zaštitu dišnog sustava, zaštitne naočale i rukavice trebaju štititi od prodiranja dezinfekcijskog sredstva do kože.
Postupak čišćenja staje za konje
Za učinkovito čišćenje i dezinfekciju staje za konje preporučuje se sljedeće:
1. Izvođenje konja iz staje
Prije početka čišćenja, vlasnici ili zaposlenici moraju izvesti konje na ispust. Osigurajte dovoljno prostora za sve životinje.
2. Izgnojavanje i metenje
Nakon što su konji izvedeni, uklonite izmet i mokru stelju vilama i kolicima, kao u svakodnevnom čišćenju.
3. Čišćenje opreme za hranjenje i pojenje
Sljedeći korak je čišćenje hranilica i pojilica. Preporučuje se upotreba usisavača za suho i mokro usisavanje, posebno na velikim farmama.
4. Pranje
Za učinkovito čišćenje, koristite visokotlačni čistač. Boksove, ispuste i hodnike očistite brzo i lako.
Boksove možete čistiti visokotlačnim čistačima s vrućom ili hladnom vodom. Vruća voda brže rastvara prljavštinu i smanjuje broj klica.
Temeljito operite podove i pregrade. Preporučuje se isprati hranilice i pojilice. Za podove koristite čistač za površine kako ne biste prskali prljavštinu na već oprane dijelove.
Za uklanjanje težih zaprljanja koristite sredstva za čišćenje, poput lužnatih ili pjenastih sredstava. Ona učinkovito rastvaraju prljavštinu koja nije topiva u vodi.
Savjet: Gumene prostirke za staju također treba čistiti jednom godišnje. Preporučuje se dobro ih namočiti visokotlačnim čistačem s obje strane.
Prednosti visokotlačnog čistača s vrućom vodom
Pomoću vruće vode visokotlačni čistači čiste bolje jer osim što omogućuju brže čišćenje i sušenje površina, smanjuju nakupljanje bakterija. Postavke za paru omogućuju nježno čišćenje na temperaturi do 155 °C, idealno za osjetljive površine. Korištenjem visokotlačnih čistača s vrućom vodom smanjujemo zahtjevnost rada, vrijeme potrebno za čišćenje i količinu potrebnih sredstava.
5. Dezinfekcija staje za konje i nanošenje vapna
Nakon što su svi podovi, zidovi, hranilice i pojilice dobro oprani i osušeni, slijedi dezinfekcija staje za konje. Pri tome nosite zaštitnu odjeću, kao što je prethodno navedeno. Koristite dezinfekcijsko sredstvo koje je sigurno za konje.
Dezinfekcijsko sredstvo nanesite na podove, pregrade, hranilice, pojilice, hodnike i prolaze. Najbolje je koristiti visokotlačni čistač za nanošenje. Ne zaboravite dezinficirati najudaljenije kutke, obje strane gumenih prostirki i opremu, kao što su vile, metle i kolica.
Nakon što su sve površine dezinficirane, temeljito ih isperite vodom. Ako su zidovi ožbukani, preporučuje se nanositi vapno prema potrebi, jer ono također ima dezinfekcijski učinak.
6. Sušenje
Staja mora biti potpuno suha prije nego što se konji vrate u nju. Ako je u hranilicama ostala voda od čišćenja, lako je ukloniti usisavačem za suho i mokro usisavanje. Dobra ventilacija ubrzat će proces sušenja. Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi i vlažnosti, a obično traje jedan do dva dana.