Čišćenje staja za konje – ključni savjeti za higijenu i održavanje

Zašto je higijena u stajama za konje važna?

Ako jedan konj na gospodarstvu oboli, zaraza se može brzo proširiti na cijelo krdo. Zbog toga vlasnici farmi posebno paze na čišćenje i dezinfekciju svih objekata. To uključuje staje, pašnjake i prostore za opremu.

Iako čišćenje staja za konje obično obavljaju zaposlenici ili vlasnici konja, vlasnici farmi moraju razumjeti što treba raditi. Konačna odgovornost za čistoću i zdravstvene uvjete leži na vlasnicima farmi. Važno je napraviti jasan plan zaduženja, zadataka i vremena njihovog obavljanja.

Održavanjem higijene smanjuje se rizik od širenja virusa, bakterija i parazita. Čistiji prostori znače manje bolesti i zdravije konje. Dobri uvjeti doprinose dobrobiti životinja i dugoročnom uspjehu gospodarstva.