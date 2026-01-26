Visoko alkalni FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od guma i abrazije RM 776, posebno dizajnirano za točkasto i dubinsko čišćenje industrijskih podova, tekućih i cementnih estriha te površina premazanih epoksidnom smolom. Posebno sredstvo za čišćenje pogodno za separatore nanosi se metodom u dva koraka – nanosi se raspršivačem prije nego što se prljava voda ukloni strojem za ribanje nakon određenog vremena kontakta. Visoko učinkoviti deterdžent u potpunosti uklanja tragove abrazije gume i tragove od viličara, kao i ostatke ljepljive trake i teškog ulja i onečišćenja čađom. Tvrtke koje se bave obradom metala i boja koje koriste FloorPro sredstvo za uklanjanje tragova od gume i abrazije RM 776 također imaju koristi od njegove formulacije koja ne sadrži silikone.