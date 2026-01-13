DB 145 dubļu frēze K 4 un K 5 augstspiediena mazgātājiem
Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūklas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 4 un K 5 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdilumam.
Dubļu frēze visiem Kärcher K 4 un K 5 klases augstspiediena mazgātājiem. Tā bez grūtībām noņem pat vides radītos netīrumus, izmantojot jaudīgu rotējošo sprauslu ar rotējošu punktveida strūklu. Tas nozīmē, ka varat īsā laikā notīrīt pat noturīgākos netīrumus, piemēram, sūnas vai apdilumu, un no jauna piešķirt virsmām mirdzumu. Dubļu frēze tīrīšanas laikā nosedz lielu platību.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša punktveida strūkla
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Iedarbīga noturīgu netīrumu tīrīšana, arī atsevišķās vietās.
Par 100 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
Bajonetsavienojums
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 41 x 41
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Saderīgās iekārtas
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Pat noturīgi netīrumi
- Dārza un akmens sienas
- Sūnas