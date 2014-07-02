Set Inno Foam cu injector RM
Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.
Set de spuma Inno cu injector de detergent - sistemul inovator de spuma cu presiune ridicata pentru utilizarea cu curatitoare de presiune HD si HDS mobile si stationare pentru curatare sau dezinfectie. Tija dubla cu duza pentru spuma si jet de presiune ridicata pentru clatire. Injectorul de detergent cu presiune ridicata este caracterizat printr-o supapa cu dozare precisa (0-5%). Seturile de duze trebuie comandate separat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Filet de racordare
|M22 x 1,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3