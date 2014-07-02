Set Inno Foam cu injector RM

Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.

Set de spuma Inno cu injector de detergent - sistemul inovator de spuma cu presiune ridicata pentru utilizarea cu curatitoare de presiune HD si HDS mobile si stationare pentru curatare sau dezinfectie. Tija dubla cu duza pentru spuma si jet de presiune ridicata pentru clatire. Injectorul de detergent cu presiune ridicata este caracterizat printr-o supapa cu dozare precisa (0-5%). Seturile de duze trebuie comandate separat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg) 3,3
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova