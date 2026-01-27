Universal Slangekobling

Universal slangekobling med ergonomisk og brukervennlig utforming.

Egenskaper og fordeler
Ergonomisk utforming
  • For enkel håndtering
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
  • Passer alle vanlige hageslanger
Spesifikasjoner

Teknisk data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farge Gul
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 33 x 42
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
  • Hagevanning
  • For vanning av store flater og hager
  • For vanning av potteplanter, blomsterbed o.l.
  • For rengjøring av hageredskaper og utstyr.