Elektrisk generator PGG 8/3
Kraftig PGG 8/3 synkrongenerator med konstant effekt på 7 kW, 4-takts bensinmotor og 25-liters drivstofftank. For selvstendig strømforsyning med både vekselstrøm og 3-fase.
Enten det er til kommersiell eller kommunal bruk: Det er ofte ingen garantert strømforsyning på stedet. Dette problemet løses raskt med vår kraftige, bensindrevne synkrongenerator PGG 8/3. Takket være punkteringssikre hjul og sammenleggbart skyvehåndtak er den enkel å transportere og manøvrere på stedet. 25-liters tanken sikrer langvarig bruk på opptil 7 timer (ved full effekt opptil 5,5 timer), og den pålitelige 4-takts bensinmotoren (EU STAGE V) sikrer en konstant effekt på 7 kW. Med to jordede stikkontakter (AC) og en CEE-stikkontakt (400 V 3-fase) tilbyr den rikelig med tilkoblingsmuligheter for maskinene dine. Generatoren er utstyrt med en automatisk spenningsregulator (AVR) og leverer en stort sett konstant spenning. Nyttige utstyrsdetaljer, som overbelastnings- og oljemangelbeskyttelse, samt en robust stålrørramme, beskytter brukere og maskinen pålitelig mot risikoer eller skader.
Egenskaper og fordeler
Svært enkelt å bruke
- Høy mobilitet takket være det sammenleggbare skyvehåndtaket og punkteringsfrie hjul.
- Elektrostart-funksjon for praktisk og rask oppstart av bensinmotoren.
Optimal pålitelighet og sikkerhet
- Beskyttelse mot overbelastning og oljemangel, samt en ramme i stålrør for optimal sikkerhet.
- Utstyrt med automatisk spenningsregulator (AVR) for sikker drift av sensitivt elektronisk utstyr.
Pålitelig og kraftig
- Synkron generator med 400 V spenning og 7 kW kontinuerlig effekt, eller 230 V spenning og 2 kW kontinuerlig effekt.
- Kraftig bensinmotor for bruk i minst 5,5 timer per tankfylling.
Betjening av Kärchers høytrykksvaskere
- Muliggjør bruk av høytrykksspyler i områder uten ekstern strømforsyning.
- Passer til utvalgte 3-fase-høytrykksspylere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Lydnivå (dB)
|76
|Nominell effekt (kW)
|2
|Nominell ytelse (trefase strøm) (kW)
|7
|Strøm (kW)
|2,5
|Ytelse (trefase strøm) (kW)
|maks. 7,5
|Driftstype
|Bensin
|Sylinderkapasitet (cm³)
|440
|Motoreffekt (kW/hk)
|9 / 12,2
|Drivstofforbruk (l/t)
|4,5
|Beholderkapasitet (l)
|25
|Driftstid ved 50% belastning (t)
|7
|Driftstid ved 100% belastning (t)
|5,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|99,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|89,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|743 x 713 x 670
Scope of supply
- Driftstilstandsvisning
- Likestrømsutgang (12 V)
- Beskyttelsesklasse IP 23
- Lavolje- og overbelastningsbeskyttelse
- Drivstoffmåler
- Enfase stikkontakt type F (Schuko)
- Trefase stikkontakt CEE (16 A)
- Automatisk spenningsregulering (AVR)
Videoer
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Uavhengig strømkilde i offentlig sektor, f.eks. støvsugere
- Uavhengig strømkilde i bygg- og anleggsbransjen, f.eks. vinkelslipere
- Uavhengig strømkilde i landbruk, f.eks. høytrykksvaskere
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