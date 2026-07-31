Elektrisk generator PGG 8/3

Kraftig PGG 8/3 synkrongenerator med konstant effekt på 7 kW, 4-takts bensinmotor og 25-liters drivstofftank. For selvstendig strømforsyning med både vekselstrøm og 3-fase.

Enten det er til kommersiell eller kommunal bruk: Det er ofte ingen garantert strømforsyning på stedet. Dette problemet løses raskt med vår kraftige, bensindrevne synkrongenerator PGG 8/3. Takket være punkteringssikre hjul og sammenleggbart skyvehåndtak er den enkel å transportere og manøvrere på stedet. 25-liters tanken sikrer langvarig bruk på opptil 7 timer (ved full effekt opptil 5,5 timer), og den pålitelige 4-takts bensinmotoren (EU STAGE V) sikrer en konstant effekt på 7 kW. Med to jordede stikkontakter (AC) og en CEE-stikkontakt (400 V 3-fase) tilbyr den rikelig med tilkoblingsmuligheter for maskinene dine. Generatoren er utstyrt med en automatisk spenningsregulator (AVR) og leverer en stort sett konstant spenning. Nyttige utstyrsdetaljer, som overbelastnings- og oljemangelbeskyttelse, samt en robust stålrørramme, beskytter brukere og maskinen pålitelig mot risikoer eller skader.

Egenskaper og fordeler
Svært enkelt å bruke
  • Høy mobilitet takket være det sammenleggbare skyvehåndtaket og punkteringsfrie hjul.
  • Elektrostart-funksjon for praktisk og rask oppstart av bensinmotoren.
Optimal pålitelighet og sikkerhet
  • Beskyttelse mot overbelastning og oljemangel, samt en ramme i stålrør for optimal sikkerhet.
  • Utstyrt med automatisk spenningsregulator (AVR) for sikker drift av sensitivt elektronisk utstyr.
Pålitelig og kraftig
  • Synkron generator med 400 V spenning og 7 kW kontinuerlig effekt, eller 230 V spenning og 2 kW kontinuerlig effekt.
  • Kraftig bensinmotor for bruk i minst 5,5 timer per tankfylling.
Betjening av Kärchers høytrykksvaskere
  • Muliggjør bruk av høytrykksspyler i områder uten ekstern strømforsyning.
  • Passer til utvalgte 3-fase-høytrykksspylere
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Lydnivå (dB) 76
Nominell effekt (kW) 2
Nominell ytelse (trefase strøm) (kW) 7
Strøm (kW) 2,5
Ytelse (trefase strøm) (kW) maks. 7,5
Driftstype Bensin
Sylinderkapasitet (cm³) 440
Motoreffekt (kW/hk) 9 / 12,2
Drivstofforbruk (l/t) 4,5
Beholderkapasitet (l) 25
Driftstid ved 50% belastning (t) 7
Driftstid ved 100% belastning (t) 5,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 99,6
Vekt uten tilbehør (kg) 89,7
Mål (L x B x H) (mm) 743 x 713 x 670

Scope of supply

  • Driftstilstandsvisning
  • Likestrømsutgang (12 V)
  • Beskyttelsesklasse IP 23
  • Lavolje- og overbelastningsbeskyttelse
  • Drivstoffmåler
  • Enfase stikkontakt type F (Schuko)
  • Trefase stikkontakt CEE (16 A)
  • Automatisk spenningsregulering (AVR)
Elektrisk generator PGG 8/3
Elektrisk generator PGG 8/3

Videoer

Bruksområder
  • Uavhengig strømkilde i offentlig sektor, f.eks. støvsugere
  • Uavhengig strømkilde i bygg- og anleggsbransjen, f.eks. vinkelslipere
  • Uavhengig strømkilde i landbruk, f.eks. høytrykksvaskere
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