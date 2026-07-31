Sugeslange
Sugeslangen kan kobles på Kärchers mobile spyler og muliggjør bruk av alternative vannkilder som brønner og vannbeholdere.
Med sugeslangen for den mobile spyleren kan du også koble maskinen til alternative vannkilder som brønner og vannbeholdere. Filteret sikrer at det ikke kommer skittent vann inn i enheten. Den kan tas av for rengjøring og skylles under rennende vann. Med sin lengde på 2 meter, har sugeslangen en stor aksjonsradius.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|198 x 144 x 48