Adapter kranu do węża ssącego i ogrodowego 1"+ 3/4"
Adapter kranu może być używany w celu podłączania węży ssących i ogrodowych do strony tłocznej i ssawnej pomp. Rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect gwarantuje niezawodną szczelność.
Adapter kranu PerfectConnect do węży ssących i ogrodowych bardzo ułatwia tworzenie połączeń podciśnieniowych między wężami ssącymi a stroną ssącą pompy, a także między wężami ogrodowymi a stroną tłoczną pompy. Adapter kranowy stanowi idealne rozwiązanie do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm) oraz węży 3/4" oraz 1". Jest gotowy do użycia w pompach ogrodowych, elektronicznych pompach wspomagających oraz pompach domowych. Zestaw zawiera nakrętkę oraz zacisk węża. Pompy są bardzo dobrze uszczelnione, a ich bezproblemowa praca jest zagwarantowana dzięki rozwiązaniu uszczelniającemu PerfectConnect, zapewnianemu przez akcesoria BP.
Cechy i zalety
Element połączeniowy
- Do połączenia podciśnieniowego węży z pompą.
Rotowany gwint
- Do prostego podłączania złącza pompy do pompy, szczególnie jeśli wąż został już zamontowany.
Do węży 3/4" oraz 1"
- Do podłączania węża do złącza pompy.
Zacisk na wyposażeniu
- Do podłączania węża do złącza pompy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|45 x 80 x 45
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
- Doprowadza wodę do toalet i pralek.