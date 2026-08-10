Adapter kranu do węża ssącego i ogrodowego 1"+ 3/4"

Adapter kranu może być używany w celu podłączania węży ssących i ogrodowych do strony tłocznej i ssawnej pomp. Rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect gwarantuje niezawodną szczelność.

Adapter kranu PerfectConnect do węży ssących i ogrodowych bardzo ułatwia tworzenie połączeń podciśnieniowych między wężami ssącymi a stroną ssącą pompy, a także między wężami ogrodowymi a stroną tłoczną pompy. Adapter kranowy stanowi idealne rozwiązanie do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm) oraz węży 3/4" oraz 1". Jest gotowy do użycia w pompach ogrodowych, elektronicznych pompach wspomagających oraz pompach domowych. Zestaw zawiera nakrętkę oraz zacisk węża. Pompy są bardzo dobrze uszczelnione, a ich bezproblemowa praca jest zagwarantowana dzięki rozwiązaniu uszczelniającemu PerfectConnect, zapewnianemu przez akcesoria BP.

Cechy i zalety
Element połączeniowy
  • Do połączenia podciśnieniowego węży z pompą.
Rotowany gwint
  • Do prostego podłączania złącza pompy do pompy, szczególnie jeśli wąż został już zamontowany.
Do węży 3/4" oraz 1"
  • Do podłączania węża do złącza pompy.
Zacisk na wyposażeniu
  • Do podłączania węża do złącza pompy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica gwintu G1
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 45 x 80 x 45

Wyposażenie

  • Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.
  • Doprowadza wodę do toalet i pralek.