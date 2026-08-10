Adapter kranu PerfectConnect do węży ssących i ogrodowych bardzo ułatwia tworzenie połączeń podciśnieniowych między wężami ssącymi a stroną ssącą pompy, a także między wężami ogrodowymi a stroną tłoczną pompy. Adapter kranowy stanowi idealne rozwiązanie do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm) oraz węży 3/4" oraz 1". Jest gotowy do użycia w pompach ogrodowych, elektronicznych pompach wspomagających oraz pompach domowych. Zestaw zawiera nakrętkę oraz zacisk węża. Pompy są bardzo dobrze uszczelnione, a ich bezproblemowa praca jest zagwarantowana dzięki rozwiązaniu uszczelniającemu PerfectConnect, zapewnianemu przez akcesoria BP.