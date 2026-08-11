Filtr HEPA-14 do odkurzaczy T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp i T 15/1 Bp
Zwiększa wydajność filtra i poprawia jakość powietrza dmuchawy: Wysoce skuteczny filtr HEPA 14 zapewnia stopień separacji 99,995%, co potwierdza certyfikat zgodny z normą DIN EN 1822:2019.
Spełnia wysokie normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych: Nasz wysoce skuteczny filtr HEPA 14 z certyfikatem zgodności z normą DIN EN 1822:2019 imponuje stopniem separacji 99,995 procent i zatrzymuje nawet bardzo drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów. Nawet aerozole, wirusy i bakterie są skutecznie i prawie całkowicie wchłaniane i nieuwalniane z powrotem do powietrza otoczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2