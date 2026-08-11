Spełnia wysokie normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych: Nasz wysoce skuteczny filtr HEPA 14 z certyfikatem zgodności z normą DIN EN 1822:2019 imponuje stopniem separacji 99,995 procent i zatrzymuje nawet bardzo drobne cząstki rzędu kilku mikrometrów. Nawet aerozole, wirusy i bakterie są skutecznie i prawie całkowicie wchłaniane i nieuwalniane z powrotem do powietrza otoczenia.