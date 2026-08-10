Mały filtr wstępny do pomp zatrzymuje grube zanieczyszczenia i piasek w popularnych pompach ogrodowych, elektronicznych pompach wspomagających oraz pompach domowych — zwiększając w ten sposób również ich okres eksploatacji. Filtr wstępny w szczególności nadaje się do urządzeń bez wbudowanych filtrów o prędkości przepływu do 4000 l/h wyposażonych w gwint przyłączeniowy G1 (33,3 mm). Wkład filtrujący można z łatwością wyjąć do bezproblemowego czyszczenia. Rozmiar oczka siatki filtra dokładnego oczyszczania to 250 µm (0,25 mm). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez nowe akcesoria BP gwarantuje niezawodne uszczelnienie i niezwykle łatwy montaż.