Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect

Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).

Mały filtr wstępny do pomp zatrzymuje grube zanieczyszczenia i piasek w popularnych pompach ogrodowych, elektronicznych pompach wspomagających oraz pompach domowych — zwiększając w ten sposób również ich okres eksploatacji. Filtr wstępny w szczególności nadaje się do urządzeń bez wbudowanych filtrów o prędkości przepływu do 4000 l/h wyposażonych w gwint przyłączeniowy G1 (33,3 mm). Wkład filtrujący można z łatwością wyjąć do bezproblemowego czyszczenia. Rozmiar oczka siatki filtra dokładnego oczyszczania to 250 µm (0,25 mm). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez nowe akcesoria BP gwarantuje niezawodne uszczelnienie i niezwykle łatwy montaż.

Cechy i zalety
Demontowalny filtr
  • Filtr może być czyszczony pod bieżącą wodą i ponownie używany.
Filtr wstępny, mały
  • Dla pomp z maksymalną wydajnością tłoczenia do 4000 l/h.
Filtr wstępny
  • Dodatkowe zabezpieczenie pompy przez brudem i piaskiem.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiary Rozmiar oczek siatki do 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
Ciśnienie (bar) 8
Wielkość oczek (mm) 0,25
Średnica gwintu G1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 220 x 200

Wyposażenie

  • Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Zastosowania
  • Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.
Części zamienne

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