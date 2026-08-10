Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect
Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1” (33,3 mm).
Mały filtr wstępny do pomp zatrzymuje grube zanieczyszczenia i piasek w popularnych pompach ogrodowych, elektronicznych pompach wspomagających oraz pompach domowych — zwiększając w ten sposób również ich okres eksploatacji. Filtr wstępny w szczególności nadaje się do urządzeń bez wbudowanych filtrów o prędkości przepływu do 4000 l/h wyposażonych w gwint przyłączeniowy G1 (33,3 mm). Wkład filtrujący można z łatwością wyjąć do bezproblemowego czyszczenia. Rozmiar oczka siatki filtra dokładnego oczyszczania to 250 µm (0,25 mm). Promieniowe rozwiązanie uszczelniające PerfectConnect zapewniane przez nowe akcesoria BP gwarantuje niezawodne uszczelnienie i niezwykle łatwy montaż.
Cechy i zalety
Demontowalny filtr
- Filtr może być czyszczony pod bieżącą wodą i ponownie używany.
Filtr wstępny, mały
- Dla pomp z maksymalną wydajnością tłoczenia do 4000 l/h.
Filtr wstępny
- Dodatkowe zabezpieczenie pompy przez brudem i piaskiem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiary
|Rozmiar oczek siatki do 4000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Ciśnienie (bar)
|8
|Wielkość oczek (mm)
|0,25
|Średnica gwintu
|G1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 220 x 200
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Chroni pompę zanurzeniową przed grubymi cząstkami zanieczyszczeń.
Części zamienne
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