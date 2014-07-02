Papierowe worki filtracyjne, 5 szt., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Wysokiej klasy 3-warstwowe papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5 szt.
3-warstwowe papierowe worki filtracyjne odporne na rozdarcie — BIA-(U, S, G, C) klasa pyłów M — odpowiednie do wszystkich modeli NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me oraz NT 72/2 Eco Tc. Zawartość: x5
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|5
|Kolor
|brązowy
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|340 x 260 x 35