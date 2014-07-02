Papierowe worki filtracyjne, 5 szt., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Wysokiej klasy 3-warstwowe papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5 szt.

3-warstwowe papierowe worki filtracyjne odporne na rozdarcie — BIA-(U, S, G, C) klasa pyłów M — odpowiednie do wszystkich modeli NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me oraz NT 72/2 Eco Tc. Zawartość: x5

Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 5
Kolor brązowy
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 340 x 260 x 35