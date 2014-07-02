Rura ssąca, DN 35, 505 mm, stal nierdzewna

Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej DN 35 o długości 505 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.

Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość (szt.) 1
Materiał Stal nierdzewna
Długość (mm) 505
Kolor srebrny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 505 x 37 x 37

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