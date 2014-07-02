Rura ssąca, DN 35, 505 mm, stal nierdzewna
Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej DN 35 o długości 505 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.
Rura ssąca ze stali nierdzewnej o długości 0,5 m (ID 35) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Idealna do częstego odkurzania na mokro oraz do odkurzania elementów korozyjnych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość (szt.)
|1
|Materiał
|Stal nierdzewna
|Długość (mm)
|505
|Kolor
|srebrny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|505 x 37 x 37
Wideo