Wąż z zestawem do zasysania – 3,5 m PerfectConnect
Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).
Zestaw instalacyjny można podłączyć bezpośrednio do pompy. Zawiera on podciśnieniowy wąż ssący do pompy o długości 3,5 metra i średnicy 3/4" do pobierania wody z alternatywnych źródeł. Wyposażony w filtr ssący oraz zawór zwrotny zestaw ssący jest bardzo łatwy w podłączaniu do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą roboczą urządzeń gospodarstwa domowego. Zintegrowany zawór zwrotny idealnie sprawdza się w zapobieganiu powrotnemu przepływowi pompowanej wody i zmniejszaniu czasu ponownego zasysania. Można również użyć jako elementu przedłużającego do zestawu węża spiralnego. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm). Rozwiązanie uszczelniające Kärcher PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza również, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.
Cechy i zalety
Kompletny, gotowy do użycia odporny na podciśnienie 3,5 m wąż spiralny z filtrem i zaworem zwrotnym.
- Łatwy i prosty montaż do pompy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|3,5
|Średnica gwintu
|G1
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|80 x 380 x 380
Wyposażenie
- Akcesorium z linii Kärcher PerfectConnect
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.