Zestaw instalacyjny można podłączyć bezpośrednio do pompy. Zawiera on podciśnieniowy wąż ssący do pompy o długości 3,5 metra i średnicy 3/4" do pobierania wody z alternatywnych źródeł. Wyposażony w filtr ssący oraz zawór zwrotny zestaw ssący jest bardzo łatwy w podłączaniu do strony ssącej pomp ogrodowych, elektronicznych pomp wspomagających oraz pomp domowych do zasilania wodą roboczą urządzeń gospodarstwa domowego. Zintegrowany zawór zwrotny idealnie sprawdza się w zapobieganiu powrotnemu przepływowi pompowanej wody i zmniejszaniu czasu ponownego zasysania. Można również użyć jako elementu przedłużającego do zestawu węża spiralnego. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1 (33,3 mm). Rozwiązanie uszczelniające Kärcher PerfectConnect zapewniane przez akcesoria BP oznacza również, że można je wyjątkowo łatwo łączyć i oferują wysoce niezawodne uszczelnienie, aby zapewnić bezproblemową pracę pomp.