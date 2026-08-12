Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho

Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.

Chroni pompy i zapobiega pracy na sucho. Niezawodna ochrona pomp ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych oraz pomp wysokociśnieniowych.

Cechy i zalety
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
  • Jeśli woda nie przepływa przez pompę, np. z powodu wyczerpania wody w zbiorniku, pompa się automatycznie wyłącza, co chroni ją przed uszkodzeniem.
  • Szczególnie nadaje się do pomp wspomagających, aby umożliwić automatyczne monitorowanie zbiornika z wodą.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 0,9
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 135 x 100 x 197
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.