Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho
Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.
Chroni pompy i zapobiega pracy na sucho. Niezawodna ochrona pomp ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych oraz pomp wysokociśnieniowych.
Cechy i zalety
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Jeśli woda nie przepływa przez pompę, np. z powodu wyczerpania wody w zbiorniku, pompa się automatycznie wyłącza, co chroni ją przed uszkodzeniem.
- Szczególnie nadaje się do pomp wspomagających, aby umożliwić automatyczne monitorowanie zbiornika z wodą.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|135 x 100 x 197
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.