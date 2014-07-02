Ångturboborste för problemfri rengöring på halva tiden. Kraftfull rengöringsfunktion som gör att ingen skrubbning behövs. Borstens vibration hjälper till att förbättra ångans rengöringsfunktion för enkel borttagning av smuts. Kärchers ångturboborste rengör springor, hörn och kanter på halva tiden