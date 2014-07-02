Ångturboborste
Ångturboborsten tar enkelt och effektivt bort hårt sittande smuts tack vare förbättrad utformning och borstens pulserande rörelser. Möjliggör bekväm rengöring på halva tiden.
Ångturboborste för problemfri rengöring på halva tiden. Kraftfull rengöringsfunktion som gör att ingen skrubbning behövs. Borstens vibration hjälper till att förbättra ångans rengöringsfunktion för enkel borttagning av smuts. Kärchers ångturboborste rengör springor, hörn och kanter på halva tiden
Egenskaper och fördelar
Oscillerande borste
- Ökar ångans rengöringseffekt – 50 % snabbare rengöring
- Problemfri rengöring utan behov av att skrubba jämna, svåråtkomliga ytor som t.ex. springor, kanter osv.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Även envis smuts
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Diskbänk/handfat
- Beslag
- Arbetsytor i köket
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