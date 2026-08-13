eco!BoosterTR 045 Professional
eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 045)
eco!Booster imponerar med ökad strålspridning för högre effektivitet, minskad energianvändning och vattenförbrukning. Ytkapaciteten är 50 % högre än Kärcher power nozzle, idealisk för känsliga ytor som putsade fasader eller träväggar. Lämplig för högtryckstvättar med kallt och varmt vatten (upp till 85 °C), kompatibel med EASY!Lock och har munstycksstorlek 045. Det revolutionerande munstyckskonceptet drar in luft för att rikta vattenstrålen, vilket ger imponerande rengöringsresultat på kortare tid.
Egenskaper och fördelar
50 % högre vatteneffektivitet¹⁾
- Sparar vatten.
50 % högre energieffektivitet¹⁾
- Sparar energi.
Mycket mångsidig användning
- Särskilt lämplig för känsliga ytor som färg eller trä.
Specifikationer
Tekniska data
|Tryck (bar)
|Max. 300
|Temperatur (°C)
|Max. 85
|Munstycksstorlek ( )
|45
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,5
¹⁾ Baserat på 50 % mer yta som kan rengöras med samma mängd energi och vatten jämfört med Kärchers standard flatstråle.
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Användningsområden
- Fasadrengöring
- Fordonsrengöring
- Rengöring av djurstall inom lantbruk