Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock
Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C
Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C. Borste med M18 = art nr 4762-5620
Specifikationer
Tekniska data
|Flödeshastighet (l/h)
|1000 - 1300
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,2