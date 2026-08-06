Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock

Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C

Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. Temperaturbeständig upp till 60 °C. Borste med M18 = art nr 4762-5620

Specifikationer

Tekniska data

Flödeshastighet (l/h) 1000 - 1300
Anslutningsgänga EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2