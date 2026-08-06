Textilvårdsmunstycke
Textilvårdsmunstycke som fräschar upp och tar bort veck från kläder och tyger. Tar effektivt bort odörer. Med integrerad luddborttagare.
Praktiskt textilvårdsmunstycke som snabbt och lätt fräschar upp och tar bort veck från hängande kläder och tyger. Tar effektivt bort odörer. Med integrerad luddborttagare.
Egenskaper och fördelar
Luddborttagare
- Enkel borttagning av ludd och hår från textilier
Jämn ångfördelning över hela textilmunstycket
- Strykning av textilier
- Uppfräschning av textilier
Smal form
- Lätt att stryka ärmarna
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|340 x 43 x 39
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Användningsområden
- För uppfräschning av kläder och tyger ( t ex gardiner, jackor, kavajer)
- Torr smuts