XXL fogborsten är ett särskilt praktiskt tillbehör för ångrengöring. Det tidigare tidskrävande arbetet med att skrubba fogar mellan kakel blir nu enklare än någonsin med denna borste. Fäst borsten på förlängningsröret för att bekvämt kunna använda den stående. Borstens flexibla led ger komfort både vid rengöring av golv och väggar. Ångan fördelas snabbt och jämnt över borsten och når även områden som annars är svåra att komma åt. Borstens storlek och borstarnas radformade placering har utformats för att rengöra så stora ytor som möjligt på kortast möjliga tid. Det ger en oöverträffad snabb och enkel rengöringsupplevelse – helt utan kemikalier. Om borsten skulle bli sliten kan hela borstlisten enkelt bytas ut.