XXL fogborste
Enkel och effektiv fogrengöring, helt utan kemikalier. Den stora XXL fogborsten med sin flexibla led är den perfekta lösningen för att rengöra olika typer av kakelfogar.
XXL fogborsten är ett särskilt praktiskt tillbehör för ångrengöring. Det tidigare tidskrävande arbetet med att skrubba fogar mellan kakel blir nu enklare än någonsin med denna borste. Fäst borsten på förlängningsröret för att bekvämt kunna använda den stående. Borstens flexibla led ger komfort både vid rengöring av golv och väggar. Ångan fördelas snabbt och jämnt över borsten och når även områden som annars är svåra att komma åt. Borstens storlek och borstarnas radformade placering har utformats för att rengöra så stora ytor som möjligt på kortast möjliga tid. Det ger en oöverträffad snabb och enkel rengöringsupplevelse – helt utan kemikalier. Om borsten skulle bli sliten kan hela borstlisten enkelt bytas ut.
Egenskaper och fördelar
Borstarnas placeringBorstarnas placering i rad gör det möjligt att rengöra sprickor noggrant och effektivt. XXL-fogborsten rengör sprickor snabbt och effektivt och plockar till och med upp smuts som samlats i djupt liggande områden. Fogar i badrum och kök ser ut som nya igen.
Manövrerbar ledDen flexibla leden på XXL-fogborsten gör det enkelt och ansträngningslöst att rengöra fogar från olika positioner och vinklar. Att använda den tillsammans med ångtvättens förlängningsrör är mycket praktiskt jämfört med manuell rengöring av fogar. Allt detta kan göras bekvämt medan man står.
Högkvalitativt material av borstenLång livslängd tack vare de extremt slitstarka borstarna. Kan användas på cementfog, men inte på silikontätningar.
Utbytbar borstlist
- När borstarna slits ut kan hela borstraden enkelt dras ut och ersättas med en ny.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|156 x 39 x 217
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Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
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