Hitra spojka

Za hitro menjavo med različnimi razpršilnimi cevmi / priborom. Optimalno prilagojena Kärcherjevi razpršilni napravi, primerna za vmesnik pištola / razpršilna cev. Z notranjim navojem M22 x 1,5.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj M22 x 1,5
Teža (g) 320
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,363
Dodatna oprema
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