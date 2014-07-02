Hitra spojka
Za hitro menjavo med različnimi razpršilnimi cevmi / priborom. Optimalno prilagojena Kärcherjevi razpršilni napravi, primerna za vmesnik pištola / razpršilna cev. Z notranjim navojem M22 x 1,5.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Teža (g)
|320
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,363
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