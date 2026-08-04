Električni generator PGG 8/3
Zmogljiv sinhronski generator PGG 8/3 z močjo 7 kW. Za neodvisno oskrbo z izmeničnim in trifaznim tokom na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih dejavnostih.
Naj gre za gospodarske ali komunalne dejavnosti: na kraju dela pogosto ni zagotovljena oskrba z električno energijo. Ta problem je hitro razrešen z našim zmogljivim sinhronskim generatorjem z bencinskim motorjem PGG 8/3. S kolesi z neprebojnimi gumami in zložljivim ročajem omogoča preprosto premikanje in manevriranje na kraju uporabe. V 25-litrskem rezervoarju je dovolj goriva za do 7 ur delovanja (pri polni moči do 5,5 ur) zanesljivega 4-taktnega bencinskega motorja (EU STAGE V) za konstantno moč 7 kW. Z dvema ozemljenima vtičnicama (AC) in eno vtičnico CEE (3-fazna 400 V) ponuja široke možnosti priklopa za vaše stroje. Samodejni napetostni regulator (AVR) omogoča tudi uporabo občutljivih elektronskih naprav. Premišljen izbor opreme, ki vključuje zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja ter robusten jekleni okvir, zanesljivo varuje uporabnika in stroj pred nevarnostmi in poškodbami.
Značilnosti in prednosti
Zelo preprosta uporaba
- Visoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami.
- Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.
Visoka zanesljivost in varnost
- Z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja ter jeklenim cevnim okvirjem za največjo varnost.
- S samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) za uporabo občutljivih elektronskih naprav.
Zanesljiv in zmogljiv
- Sinhroni generator z nazivno napetostjo 400 V pri neprekinjeni moči 7 kW ali nazivno močjo 230 V pri neprekinjeni moči 2 kW.
- Močan bencinski motor za najmanj 5,5 ur dela z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo.
Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki
- Omogoča uporabo visokotlačnih čistilnikov v prostorih brez zunanjega napajanja.
- Primerno za izbrane trifazne visokotlačne čistilnike.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|76
|Nominalna moč (Kw)
|2
|Nazivna moč (trifazni tok) (Kw)
|7
|Moč (Kw)
|2,5
|Moč (trifazni tok) (Kw)
|max. 7,5
|Vrsta pogona
|Bencin
|Delovna prostornina (cm³)
|440
|Moč motorja (Kw/hp)
|9 / 12,2
|Poraba goriva (l/h)
|4,5
|Prostornina posode (l)
|25
|Čas delovanja pri 50 % moči (h)
|7
|Čas delovanja pri 100 % moči (h)
|5,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|99,625
|Teža brez dodatkov (Kg)
|89,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|743 x 713 x 670
Obseg dobave
- Prikaz stanja delovanja
- Izhod enosmernega toka (12V)
- Vrsta zaščite IP 23
- Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo
- Prikaz pogonskega goriva
- 1-fazna vtičnica tipa F (Schuko)
- 3-fazna vtičnica CEE (16A)
- Samodejni napetostni regulator (AVR)
Video posnetki
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Samostojen vir električne energije za komunalna podjetja, na primer za sesalnike prahu
- Samostojen vir električne energije v gradbeništvu, na primer za kotne brusilnike
- Samostojen vir električne energije v kmetijstvu, na primer za visokotlačne čistilnike
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