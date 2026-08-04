Naj gre za gospodarske ali komunalne dejavnosti: na kraju dela pogosto ni zagotovljena oskrba z električno energijo. Ta problem je hitro razrešen z našim zmogljivim sinhronskim generatorjem z bencinskim motorjem PGG 8/3. S kolesi z neprebojnimi gumami in zložljivim ročajem omogoča preprosto premikanje in manevriranje na kraju uporabe. V 25-litrskem rezervoarju je dovolj goriva za do 7 ur delovanja (pri polni moči do 5,5 ur) zanesljivega 4-taktnega bencinskega motorja (EU STAGE V) za konstantno moč 7 kW. Z dvema ozemljenima vtičnicama (AC) in eno vtičnico CEE (3-fazna 400 V) ponuja široke možnosti priklopa za vaše stroje. Samodejni napetostni regulator (AVR) omogoča tudi uporabo občutljivih elektronskih naprav. Premišljen izbor opreme, ki vključuje zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja ter robusten jekleni okvir, zanesljivo varuje uporabnika in stroj pred nevarnostmi in poškodbami.