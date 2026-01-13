Multifunkčná striekacia pištoľ
Jednoduchá multifunkčná pištoľ s 3 tvarmi rozstrekovaného prúdu: sprcha, bodový a kužeľový prúd. Vďaka aretovateľnej spúšti sa ideálne hodí na permanentné zavlažovanie najrôznejších rastlín.
Táto multifunkčná striekacia pištoľ sa obzvlášť hodí na zavlažovanie najrozličnejších rastlín s rôznymi nárokmi. Multifunkčná striekacia pištoľ s 3 tvarmi rozstrekovaného prúdu: sprcha, bodový a kužeľový prúd. Takto jednoducho môžete zavlažovať kvetinové a rastlinné záhony (sprcha a kužeľový prúd), a súčasne aj oslobodiť terasy a záhradný nábytok od hrubej špiny (bodový prúd). Preto sa táto multifunkčná striekacia pištoľ veľmi dobre hodí na zavlažovanie ako aj na čistenie. Okrem toho disponuje aretovateľnou spúšťou na rukoväti, ktorá sa postará o pohodlnú manipuláciu a permanentný prietok vody. Ergonomický a jednoručne ovládateľný regulačný ventil okrem toho umožňuje prispôsobovanie prietoku podľa potreby. Mimochodom: Postrekovače Kärcher sú kompatibilné s všetkými dostupnými klik systémami a dajú sa ľahko napojiť na záhradnú hadicu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický regulačný ventil
- Nastavenie prietoku vody jednou rukou.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Tri plynulo nastaviteľné tvary prúdov: sprcha, bodový a kužeľový prúd.
- Ideálne sa hodí na zavlažovanie (kužeľový prúd a sprcha) a čistenie (bodový prúd).
Samovypúšťanie
- Optimálna ochrana proti mrazu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|215 x 57 x 113
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 3
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Vzor prúdu: kužeľový prúd
- Vzor prúdu: bodový prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Video
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Multifunkčná striekacia pištoľ náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher