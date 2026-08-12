Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho

Elektronický tlakový spínač na čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda.

Elektronický tlakový spínač čerpadla sa v prípade potreby vody na tlakovej strane automaticky zapne a potom opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda - napríklad ak je zásobník vody prázdny - poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. Ideálne riešenie, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat. Elektronický tlakový spínač je v predaji so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Elektronický tlakový spínač
  • Automaticky zapína a vypína čerpadlo v prípade potreby vody.
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho
  • Ideálne sa hodí, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat.
Integrovaná poistka proti chodu nasucho
  • Ak cez čerpadlo na strane nasávania nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 135 x 100 x 190
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní