Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho
Elektronický tlakový spínač na čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda.
Elektronický tlakový spínač čerpadla sa v prípade potreby vody na tlakovej strane automaticky zapne a potom opäť vypne. Ak cez čerpadlo nepreteká voda - napríklad ak je zásobník vody prázdny - poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne. Ideálne riešenie, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat. Elektronický tlakový spínač je v predaji so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Elektronický tlakový spínač
- Automaticky zapína a vypína čerpadlo v prípade potreby vody.
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho
- Ideálne sa hodí, ak chcete zo záhradného čerpadla urobiť domáci vodný automat.
Integrovaná poistka proti chodu nasucho
- Ak cez čerpadlo na strane nasávania nepreteká voda, poistka proti chodu nasucho chráni čerpadlo pred poškodením a automaticky ho vypne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|135 x 100 x 190
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní