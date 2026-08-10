Predčisťovací filter čerpadla, malý
Malý predfilter, veľký účinok: Predfilter chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred hrubou špinou alebo pieskom. S princípom tesnenia PerfectConnect.
Malý predfilter čerpadla skoncuje s hrubými čiastočkami špiny a pieskom v bežných záhradných čerpadlách, domácich vodných automatoch a domácich vodárňach – čím zvyšuje životnosť strojov. Predfilter sa hodí hlavne pre stroje bez integrovaného filtra s prietokom do 4 000 l/h, ako aj pripájacím závitom G1 (33,3 mm). Pre čistenie bez námahy sa dá filtračná vložka jednoducho vybrať. Veľkosť očiek jemného filtra je 250 µm (0,25 mm). Vďaka princípu radiálneho tesnenia PerfectConnect nového BP príslušenstva je zaručené spoľahlivé utesnenie a veľmi jednoduchá montáž.
Vlastnosti a výhody
Vyberateľný filter
- Filter sa môže čistiť pod tečúcou vodou a dá sa opakovane používať.
Predčisťovací filter čerpadla, malý
- Pre čerpadlá s prietokom vody do 4 000 l/h.
Predčisťovací filter
- Na prídavnú ochranu čerpadla pred hrubými čiastočkami nečistôt a pieskom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|Veľkosť ôk do 4 000 l / h: 250 μm (0,25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Veľkosť ôk (mm)
|0,25
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 220 x 200
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Filtrácia nečistôt z vody
Predčisťovací filter čerpadla, malý náhradný diel
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