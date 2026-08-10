Pripájací adaptér pre saciu a záhradnú hadicu 1"+ 3/4"
Pripájacím adaptérom pre saciu a záhradnú hadicu je možné pripojiť sacie a záhradné hadice na tlakovú alebo saciu stranu čerpadiel. Princíp PerfectConnect zaručuje spoľahlivé utesnenie.
Pripájací adaptér PerfectConnect pre sacie a záhradné hadice umožňuje mimoriadne jednoduché vytváranie vákuových spojov medzi sacími hadicami a sacími stranami čerpadla a medzi záhradnými hadicami a prítlačnými stranami čerpadla. . Prípojka poskytuje vhodné riešenie pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm) a pre 3/4" a 1" hadice. Sú okamžite pripravené pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Do štandardnej výbavy patrí prevlečná matica ako aj hadicová svorka. Vďaka princípu tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP sú čerpadlá obzvlášť spoľahlivo utesnené s dlhou životnosťou.
Vlastnosti a výhody
Prípojka
- Na pripojenie hadíc na čerpadlo, odolné voči vákuu.
Otočný závit
- Pre jednoduchú montáž čerpadlovej prípojky na čerpadlo, hlavne ak je hadica už namontovaná na prípojku.
Pre 3/4" a 1" hadice
- Pre upevnenie hadice na čerpadlovú prípojku.
Vrátane hadicovej svorky
- Pre upevnenie hadice na čerpadlovú prípojku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|45 x 80 x 45
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky