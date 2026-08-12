VT pištoľ High End
Robustná a odolná špičková vysokotlaková pištoľ na použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Veľmi nízka tlaková strata - dokonca aj pri objemoch vody až 2 500 l/h.
Vďaka potravinárskym materiálom a materiálom odolným voči morskej vode-ideálne pre profesionálne použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Špičková vysokotlaková pištoľ zaisťuje extrémne nízke tlakové straty - dokonca aj pri veľmi vysokých objemoch vody až 2 500 litrov za hodinu. Veľmi robustný a odolný, s novými, inovatívnymi, časovo úspornými a robustnými spojeniami EASY! Lock.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
Kompatibilné stroje
- HDC Advanced
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Stacionárny vysokotlakový čistič HDC Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic