VT pištoľ High End

Robustná a odolná špičková vysokotlaková pištoľ na použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Veľmi nízka tlaková strata - dokonca aj pri objemoch vody až 2 500 l/h.

Vďaka potravinárskym materiálom a materiálom odolným voči morskej vode-ideálne pre profesionálne použitie v potravinárskom priemysle a priemysle. Špičková vysokotlaková pištoľ zaisťuje extrémne nízke tlakové straty - dokonca aj pri veľmi vysokých objemoch vody až 2 500 litrov za hodinu. Veľmi robustný a odolný, s novými, inovatívnymi, časovo úspornými a robustnými spojeniami EASY! Lock.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9