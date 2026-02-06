Ефективна і легка в застосуванні насадка eco!Booster 130 підвищує результативність чищення чутливих поверхонь на 50% порівняно зі звичайними віяловими насадками, не збільшуючи при цьому витрату води та енергії. Це рішення дає змогу не тільки скоротити час на очищення, а й є більш економічним за рахунок ефективності. Її рівномірний і неагресивний вплив робить видалення забруднень безпечним для делікатних матеріалів, таких як лаковані або дерев'яні поверхні. Якщо зняти насадку, можна легко позбутися стійких забруднень. eco!Booster 130 підходить до всіх мінімийок Kärcher класу K 4.