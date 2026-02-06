eco!Booster 130
Струменева насадка eco!Booster 130 підвищує ефективність очищення на 50%, як порівняти з аналогічними віяловими насадками, допомагаючи економити ресурси: воду та електроенергію. Сумісна з мінімийками Kärcher K 4.
Ефективна і легка в застосуванні насадка eco!Booster 130 підвищує результативність чищення чутливих поверхонь на 50% порівняно зі звичайними віяловими насадками, не збільшуючи при цьому витрату води та енергії. Це рішення дає змогу не тільки скоротити час на очищення, а й є більш економічним за рахунок ефективності. Її рівномірний і неагресивний вплив робить видалення забруднень безпечним для делікатних матеріалів, таких як лаковані або дерев'яні поверхні. Якщо зняти насадку, можна легко позбутися стійких забруднень. eco!Booster 130 підходить до всіх мінімийок Kärcher класу K 4.
Особливості та переваги
На 50% вища ефективність використання води*
- Економія води.
На 50% вища енергозбереженість*
- Економія енергії.
Знімна насадка
- Гнучкі можливості застосування і зберігання.
Від'єднання насадки однією рукою за допомогою кнопок розблокування
- Легке і зручне від'єднання.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
- Особливо підходить для делікатних поверхонь, таких як фарба або дерево.
Сумісність з усіма апаратами високого тиску Kärcher класу K 4
- Чудове рішення для дооснащення апарата.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,365
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,48
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|615 x 108 x 51
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Базується на 50% більшій площі очищення, використовуючи ту саму кількість енергії та води порівняно з плоскою насадкою
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Паркани
- Території навколо будинку та саду
Запчастини для eco!Booster 130
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.