Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537, 500мл

Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.