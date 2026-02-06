Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537, 500мл
Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (кг)
|0,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,619
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Властивості
- Очищає і захищає
- Очищення без розводів
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Сумісна техніка
Області застосування
- Керамічна плитка
- Камінь
- Підлога ПДХ
- Лінолеум
- Покриття з вінілу