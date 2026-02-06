Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537, 500мл

Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (кг) 0,5
Вага (з упаковкою) (кг) 0,619
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 65 x 65 x 210
Властивості
  • Очищає і захищає
  • Очищення без розводів
  • Надає приємний цитрусовий аромат
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537, 500мл
Області застосування
  • Керамічна плитка
  • Камінь
  • Підлога ПДХ
  • Лінолеум
  • Покриття з вінілу
