Professional

На промислових підприємствах щодня потрібно очищати мільйони деталей - наприклад, при підготовці до фарбування або монтажу. При цьому пред'являються високі вимоги до ефективності очищення і захисту поверхонь. Kärcher пропонує спеціальні засоби для чищення як для традиційного обладнання для очищення деталей, так і для апаратів, що працюють по біологічному принципу. Наші біологічні продукти PC Bio 10 і PC Bio 20 відзначені призом «Automechanika Award». Всі засоби для очищення деталей, що випускаються Kärcher, не містять нітрілотріацетата і розчинників