Professional

Kärcher Високий тиск

Високий тиск

Вражаючі переваги: більш швидка і ефективна очистка зі зниженою витратою електроспоживання і низьким рівнем забруднення стічних вод. Засоби для очищення і догляду Kärcher забезпечують чудову продуктивність в таких сферах як - важка промисловість, торгівля та харчова промисловість. Апарат високого тиску і правильний миючий засіб - це ідеальне поєднання.

Kärcher Побутові поверхні

Побутові поверхні

Всі продукти Kärcher для ручного прибирання спеціально розроблені відповідно до вимог клінінгових компаній. Засоби Керхер для ручного прибирання швидко і надійно видаляють основні типові забруднення без ушкодження поверхні. Але не тільки продуктивність очищення є зараз ключовим фактором для компаній з надання послуг по прибиранню. До чистячих засобів висувається набагато більше вимог: приємний аромат, відповідність сучасним екологічним нормам, оптимальне розведення концентрату і зручне використання в ергономічних пляшках. Все це було враховано компанією Керхер при розробці миючих засобів для ручного прибирання.

Kärcher Підлога

Підлога

Чистячі засоби Kärcher FloorPro для прибирання підлоги є високоефективними і забезпечують відмінний результат прибирання. Все це досягається в найкоротші терміни і з мінімальними зусиллями. Всі продукти Kärcher, а саме апарати, аксесуари і чистячі засоби, ідеально збалансовані для досягнення максимального результату очищення. Це робить роботу значно легше, швидше і набагато зручніше. У той же час, перевагами є оптимальний захист апаратів і поверхонь під час очищення.

Kärcher Килими

Килими

Лінійка CarpetPro дбайливо і ефективно видаляє забруднення, захищає текстильну поверхню. Інноваційна система зменшує час очищення і просушування, що захищає не тільки оброблені поверхні, але і навколишнє середовище та економить ваш бюджет. Лінійка CarpetPro заснована на технології iCapsol, яка інкапсулює і зв'язує бруд. Немає необхідності в додатковому промиванні килимів, оскільки інкапсульовані залишки забруднення легко видаляються пилососом при подальшому підтримуючому прибиранні. Килими швидко висихають і готові до використання в найкоротші терміни.

Kärcher Плитка

Плитка

На промислових підприємствах щодня потрібно очищати мільйони деталей - наприклад, при підготовці до фарбування або монтажу. При цьому пред'являються високі вимоги до ефективності очищення і захисту поверхонь. Kärcher пропонує спеціальні засоби для чищення як для традиційного обладнання для очищення деталей, так і для апаратів, що працюють по біологічному принципу. Наші біологічні продукти PC Bio 10 і PC Bio 20 відзначені призом «Automechanika Award». Всі засоби для очищення деталей, що випускаються Kärcher, не містять нітрілотріацетата і розчинників

Kärcher Вода

Вода

Для забезпечення тривалої безперебійної експлуатації свого обладнання і високої якості водоочищення Kärcher пропонує спеціальні реагенти, що прекрасно зарекомендували себе на практиці і оптимально підходять до конкретних установок і умов застосування.

Kärcher Транспорт

Транспорт

Наші засоби для чищення спеціально розроблені для всіх рівнів жорсткості води і оптимально підходять для використання в мийках Kärcher. Спеціальні матеріали захищають від корозії компоненти, що контактують з водою. Продукти Kärcher ASF є екологічно безпечними, завдяки запатентованій формулі сепарування.

Kärcher Цистерни / контейнери

Цистерни / контейнери

Спеціальні директиви і вимоги пред'являються до професійного очищення цистерн і контейнерів. Завдяки новій серії Kärcher TankPro, ми пропонуємо ідеальне рішення на всі вимоги очищення.TankPro пропонує нашим клієнтам рішення, яке ідеально відповідає індивідуальним вимогам. Всі продукти є висококонцентрованими, економічні та ефективні. Ми повністю усвідомлюємо нашу відповідальність перед людьми, обладнанням і навколишнім середовищем, і тому не використовуємо шкідливих речовин для навколишнього середовища і здоров'я, при цьому зберігаючи високу якість продукту.

Kärcher Особиста гігієна

Особиста гігієна

!In unserem Sortiment Seifen- und Hautpflege finden Sie eine breite Palette an Seifen, Lotionen, Handreinigern und Desinfektionsmitteln für unterschiedliche Bedürfnisse.!

Kärcher Санітарні зони

Санітарні зони

Свіжий аромат; гелеобразная формула для поліпшення адгезії; екологічно чистий; для щоденного прибирання; видаляє вапняні відкладення, залишки бруду і жирових забруднень; наприклад для туалетів, пісуарів; деякі продукти також використовують мікроорганізми для руйнування забруднюючих речовин; дезодоруючий і антибактеріальний ефект.

Kärcher Інші аксесуари

Інші аксесуари

!Unser Zubehör ist ideal für die exakte und effiziente Abfüllung, Dosierung sowie Ausbringung der Reinigungsmittel und ermöglicht ein schnelles sowie ergonomisches Arbeiten.!

