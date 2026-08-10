Высококачественные салфетки из микрофибры для оптимальной чистоты всей кухни. Две салфетки из микрофибры для насадки для пола EasyFix гарантируют великолепно чистый кухонный пол. Система застежек-липучек позволяет легко и быстро прикрепить их к насадке для пола EasyFix и снять без контакта с грязью. Используя салфетку из микроволокна для ручного сопла, вы можете легко удалить стойкую грязь (например, на конфорках). А салфетка из микрофибры придаст блеск любой поверхности из нержавеющей стали.