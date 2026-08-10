Комплект микроволоконных салфеток для кухни

Набор микроволоконных салфеток для оптимальной уборки на кухне: 2 салфетки для пола к насадке для пола EasyFix, 1 обтяжка для ручной насадки и 1 салфетка для чистки нержавеющей стали.

Высококачественные салфетки из микрофибры для оптимальной чистоты всей кухни. Две салфетки из микрофибры для насадки для пола EasyFix гарантируют великолепно чистый кухонный пол. Система застежек-липучек позволяет легко и быстро прикрепить их к насадке для пола EasyFix и снять без контакта с грязью. Используя салфетку из микроволокна для ручного сопла, вы можете легко удалить стойкую грязь (например, на конфорках). А салфетка из микрофибры придаст блеск любой поверхности из нержавеющей стали.

Особенности и преимущества
Высококачественная микрофибра
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Микроволоконная обтяжка с эластичным шнуром
  • Для простого крепления и снятия салфетки.
  • Салфетка не скользит при чистке.
Удобная система застежка-липучка
  • Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола.
  • Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
  • Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Салфетка для очистки нержавеющей стали из высококачественного микроволокна
  • Результаты полировки без разводов.
  • Отличное водопоглощение.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,125
Вес (с упаковкой) (кг) 0,205
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Области применения
  • Твердые полы
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Смеситель для умывальника / раковины
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • з нержавеющей стали
  • Холодильник (внутри / снаружи)
  • Внутренности шкафов, ящиков
  • Кафель