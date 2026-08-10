Високоякісні серветки з мікрофібри для оптимальної чистоти всієї кухні. Дві серветки з мікрофібри для насадки для підлоги EasyFix гарантують чисту підлогу на кухні. Сістема застібки-липучки дозволяє легко і швидко прикріпити їх до насадки для підлоги EasyFix і зняти без контакту з брудом. Використовуючи серветку з мікроволокна для ручного сопла, ви можете легко видалити стійкий бруд (наприклад, на конфорках). А серветка з мікрофібри додасть блиск будь-якій поверхні з нержавіючої сталі.