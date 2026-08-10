Комплект мікроволоконні серветок для кухні

Набір мікроволоконних серветок для оптимального прибирання на кухні: 2 серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix, 1 обтяжка для ручної насадки і 1 серветка для чищення нержавіючої сталі.

Високоякісні серветки з мікрофібри для оптимальної чистоти всієї кухні. Дві серветки з мікрофібри для насадки для підлоги EasyFix гарантують чисту підлогу на кухні. Сістема застібки-липучки дозволяє легко і швидко прикріпити їх до насадки для підлоги EasyFix і зняти без контакту з брудом. Використовуючи серветку з мікроволокна для ручного сопла, ви можете легко видалити стійкий бруд (наприклад, на конфорках). А серветка з мікрофібри додасть блиск будь-якій поверхні з нержавіючої сталі.

Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Мікроволоконні обтяжка з еластичним шнуром
  • Для простого кріплення і зняття серветки.
  • Серветка не ковзає при чищенні.
Зручна система застібка-липучка
  • Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
  • Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
  • Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
  • Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Серветка для очищення нержавіючої сталі з високоякісного мікроволокна
  • Результати полірування без розводів.
  • Відмінне водопоглинання.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,125
Вага (з упаковкою) (кг) 0,205
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 345 x 112 x 18
Області застосування
  • Підлоги з твердим покриттям.
  • Робочі поверхні на кухні
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Витяжки
  • Варильні панелі
  • з нержавіючої сталі
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Всередині шаф, ящиків
  • Кахель