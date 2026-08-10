Комплект мікроволоконні серветок для кухні
Набір мікроволоконних серветок для оптимального прибирання на кухні: 2 серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix, 1 обтяжка для ручної насадки і 1 серветка для чищення нержавіючої сталі.
Високоякісні серветки з мікрофібри для оптимальної чистоти всієї кухні. Дві серветки з мікрофібри для насадки для підлоги EasyFix гарантують чисту підлогу на кухні. Сістема застібки-липучки дозволяє легко і швидко прикріпити їх до насадки для підлоги EasyFix і зняти без контакту з брудом. Використовуючи серветку з мікроволокна для ручного сопла, ви можете легко видалити стійкий бруд (наприклад, на конфорках). А серветка з мікрофібри додасть блиск будь-якій поверхні з нержавіючої сталі.
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Мікроволоконні обтяжка з еластичним шнуром
- Для простого кріплення і зняття серветки.
- Серветка не ковзає при чищенні.
Зручна система застібка-липучка
- Тканина для очищення підлоги легко прикріплюється до насадки для підлоги.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Серветка для очищення нержавіючої сталі з високоякісного мікроволокна
- Результати полірування без розводів.
- Відмінне водопоглинання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,125
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,205
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Робочі поверхні на кухні
- Змішувач для умивальника / раковини
- Витяжки
- Варильні панелі
- з нержавіючої сталі
- Холодильник (всередині / зовні)
- Всередині шаф, ящиків
- Кахель