Набор салфеток для чистки пола EasyFix включает в себя две очень прочные, износостойкие салфетки из высококачественного микроволокна. Для получения превосходных результатов гигиенической очистки твердых полов - даже углы и труднодоступные места легко могут быть очищены. Благодаря системе застежки-липучки салфетка для пола из микроволокна легко прикрепляется к насадке для пола пароочистителя. После чистки салфетку для пола из микроволокна можно снять с насадки для пола EasyFix без контакта с грязью: просто наступите на язычок, прикрепленный к салфетке, и потяните насадку для пола вверх.