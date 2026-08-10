Набір серветок для чищення підлоги EasyFix включає в себе дві дуже міцні, зносостійкі серветки з високоякісного мікроволокна. Для отримання чудових результатів гігієнічної очистки твердих підлог - навіть кути і важкодоступні місця легко можуть бути очищені. Завдяки системі застібки-липучки серветка для підлоги з мікроволокна легко прикріплюється до насадки для підлоги пароочисника. Після чистки серветку для підлоги з мікроволокна можна зняти з насадки для підлоги EasyFix без контакту з брудом: просто наступите на язичок, прикріплений до серветці, і потягніть насадку для підлоги вгору.