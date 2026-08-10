Комплект мікроволоконні серветок до насадки для підлоги EasyFix
2 зносостійкі мікроволоконні серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix, що добре вбирають вологу, зручно закріплюються застібкою-липучкою і знімаються без контакту з брудом.
Набір серветок для чищення підлоги EasyFix включає в себе дві дуже міцні, зносостійкі серветки з високоякісного мікроволокна. Для отримання чудових результатів гігієнічної очистки твердих підлог - навіть кути і важкодоступні місця легко можуть бути очищені. Завдяки системі застібки-липучки серветка для підлоги з мікроволокна легко прикріплюється до насадки для підлоги пароочисника. Після чистки серветку для підлоги з мікроволокна можна зняти з насадки для підлоги EasyFix без контакту з брудом: просто наступите на язичок, прикріплений до серветці, і потягніть насадку для підлоги вгору.
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Зручна система застібка-липучка
- Легко прикріпіть серветку для чищення підлоги до насадки простим натисканням на неї.
- Під час прибирання підлоги тканина не зісковзує.
Ярличок на серветці для чищення підлоги
- Заміна серветки без контакту з брудом: треба лише наступити на її язичок і підняти насадку.
Серветка для чищення підлоги покриває всі сторони насадки для підлоги
- Для легкого очищення кутів, країв і інших важкодоступних місць.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,07
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,111
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|345 x 112 x 18
Сумісна техніка
Області застосування
- Підлоги з твердим покриттям.
- Кахель