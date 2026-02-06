Набор для уборки в автомобиле

От места для ног и сидений до багажника автомобиля: специальный набор принадлежностей для хозяйственных пылесосов Kärcher WD обеспечивает полную внутреннюю уборку автомобиля.

Благодаря обширному набору аксессуаров, состоящему из 1,5-метрового удлинительного шланга, удлиненной щелевой насадки, автомобильной насадки, всасывающей щетки с жесткой щетиной, всасывающей щетки с мягкой щетиной и салфетки из микроволокна для гладких поверхностей и поверхностей окон, чистка салона автомобиля как детская игра - и машина становится безупречно чистой зоной хорошего самочувствия. Будь то место для ног, коврик для ног, автокресла, приборная панель, центральная консоль, окна или багажник автомобиля: этот комплект аксессуаров делает весь интерьер автомобиля безупречно чистым в кратчайшие сроки. Это обеспечивает идеальную очистку даже труднодоступных мест, таких как щели и деликатные поверхности. Набор аксессуаров подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden.

Особенности и преимущества
Комплексный набор аксессуаров для тщательной очистки всех поверхностей салона автомобиля
Включает удлинительный шланг 1,5 м для большего рабочего радиуса и большей свободы передвижения
Спецификации

Технические характеристики

Количество (-элем.) 6
Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Стандартная номинальная ширина (мм) 35
Цвет Черный
Вес (кг) 0,725
Вес (с упаковкой) (кг) 0,931
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 560 x 230 x 130
Области применения
  • Прихожие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
  • Автомобильная приборная панель
  • Центральная консоль
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Заднее сиденье
  • Пространство для ног
  • Ветровое стекло
