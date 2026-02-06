Благодаря обширному набору аксессуаров, состоящему из 1,5-метрового удлинительного шланга, удлиненной щелевой насадки, автомобильной насадки, всасывающей щетки с жесткой щетиной, всасывающей щетки с мягкой щетиной и салфетки из микроволокна для гладких поверхностей и поверхностей окон, чистка салона автомобиля как детская игра - и машина становится безупречно чистой зоной хорошего самочувствия. Будь то место для ног, коврик для ног, автокресла, приборная панель, центральная консоль, окна или багажник автомобиля: этот комплект аксессуаров делает весь интерьер автомобиля безупречно чистым в кратчайшие сроки. Это обеспечивает идеальную очистку даже труднодоступных мест, таких как щели и деликатные поверхности. Набор аксессуаров подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden.