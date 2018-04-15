Завдяки великому набору аксесуарів, що складається з 1,5-метрового подовжуючого шланга, подовженої щілинної насадки, автомобільної насадки, всмоктуючої щітки з жорсткою щетиною, всмоктуючої щітки з м'якою щетиною і серветки з мікроволокна для гладких поверхонь і поверхонь вікон, чистка салону автомобіля як дитяча гра - і машина стає бездоганно чистою зоною гарного самопочуття. Будь то місце для ніг, килимок для ніг, автокрісла, приладова панель, центральна консоль, вікна або багажник автомобіля: цей комплект аксесуарів робить весь інтер'єр автомобіля бездоганно чистим в найкоротші терміни. Це забезпечує ідеальну очистку навіть важкодоступних місць, таких як щілини і делікатні поверхні. Набір аксесуарів підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD.