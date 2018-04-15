Набір для прибирання в автомобілі
Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.
Завдяки великому набору аксесуарів, що складається з 1,5-метрового подовжуючого шланга, подовженої щілинної насадки, автомобільної насадки, всмоктуючої щітки з жорсткою щетиною, всмоктуючої щітки з м'якою щетиною і серветки з мікроволокна для гладких поверхонь і поверхонь вікон, чистка салону автомобіля як дитяча гра - і машина стає бездоганно чистою зоною гарного самопочуття. Будь то місце для ніг, килимок для ніг, автокрісла, приладова панель, центральна консоль, вікна або багажник автомобіля: цей комплект аксесуарів робить весь інтер'єр автомобіля бездоганно чистим в найкоротші терміни. Це забезпечує ідеальну очистку навіть важкодоступних місць, таких як щілини і делікатні поверхні. Набір аксесуарів підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD.
Особливості та переваги
Комплексний набір аксесуарів для ретельного очищення всіх поверхонь салону автомобіля
Включає подовжувач шланг 1,5 м для більшого робочого радіуса і більшої свободи пересування
Специфікації
Технічні характеристики
|Кількість (-елем.)
|6
|Склад текстильного матеріалу
|80% поліестер, 20% поліамід
|Стандартна номінальна ширина (мм)
|35
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,725
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,931
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|560 x 230 x 130
Сумісна техніка
Області застосування
- Передпокої
- Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
- Кишені в бічних дверях автомобіля
- Автомобільна приладова панель
- Центральна консоль
- Багажник
- Автомобільні сидіння
- Заднє сидіння
- Простір для ніг
- Вітрове скло