Набір для прибирання в автомобілі

Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.

Завдяки великому набору аксесуарів, що складається з 1,5-метрового подовжуючого шланга, подовженої щілинної насадки, автомобільної насадки, всмоктуючої щітки з жорсткою щетиною, всмоктуючої щітки з м'якою щетиною і серветки з мікроволокна для гладких поверхонь і поверхонь вікон, чистка салону автомобіля як дитяча гра - і машина стає бездоганно чистою зоною гарного самопочуття. Будь то місце для ніг, килимок для ніг, автокрісла, приладова панель, центральна консоль, вікна або багажник автомобіля: цей комплект аксесуарів робить весь інтер'єр автомобіля бездоганно чистим в найкоротші терміни. Це забезпечує ідеальну очистку навіть важкодоступних місць, таких як щілини і делікатні поверхні. Набір аксесуарів підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD.

Особливості та переваги
Комплексний набір аксесуарів для ретельного очищення всіх поверхонь салону автомобіля
Включає подовжувач шланг 1,5 м для більшого робочого радіуса і більшої свободи пересування
Специфікації

Технічні характеристики

Кількість (-елем.) 6
Склад текстильного матеріалу 80% поліестер, 20% поліамід
Стандартна номінальна ширина (мм) 35
Колір чорний
Вага (кг) 0,725
Вага (з упаковкою) (кг) 0,931
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 560 x 230 x 130
Області застосування
  • Передпокої
  • Важкодоступні місця (кути, шви, щілини тощо)
  • Кишені в бічних дверях автомобіля
  • Автомобільна приладова панель
  • Центральна консоль
  • Багажник
  • Автомобільні сидіння
  • Заднє сидіння
  • Простір для ніг
  • Вітрове скло
інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.