Удобное решение для очистки стеклянных поверхностей с помощью пароочистителя. Насадка для мойки окон Comfort позволяет легко и без разводов очищать окна, зеркала и другие стеклянные поверхности. Длинная рабочая кромка позволяет быстро и без лишних усилий избавиться от разводов и следов даже в сложных для уборки местах. Для эффективной мойки окон совсем без химикатов.