Насадка для миття вікон Comfort

За допомогою насадки для миття вікон Comfort з довгою та гнучкою робочою кромкою можна легко та якісно видаляти забруднення з вікон навіть у важкодоступних місцях. Для отримання блискучих результатів.

Зручне рішення для очищення скляних поверхонь за допомогою пароочисника. Насадка для миття вікон Comfort дає змогу легко і без розводів очищати вікна, дзеркала та інші скляні поверхні. Довга робоча кромка дає змогу швидко і без зайвих зусиль позбутися розводів і слідів навіть у складних для прибирання місцях. Для ефективного миття вікон зовсім без хімікатів.

Особливості та переваги
Насадка для миття вікон Comfort: Отвори для подачі пари на насадці
Отвори для подачі пари на насадці
Рівномірна обробка скла парою сприяє оптимальному видаленню забруднень.
Насадка для миття вікон Comfort: Високоякісна стяжка
Високоякісна стяжка
Чистка вікон, дзеркал і різних скляних поверхонь без розводів. Волога та розм'якшений бруд видаляються швидко й ефективно.
Насадка для миття вікон Comfort: Довга, гнучка робоча кромка
Довга, гнучка робоча кромка
Дуже довга робоча кромка насадки для миття вікон забезпечує чудову якість очищення, навіть у важкодоступних кутах.
Очищення без хімікатів
  • Під дією гарячої водяної пари бруд добре відшаровується. Водночас метод екологічно безпечний, оскільки дає змогу відмовитися від використання додаткових засобів для чищення.
Специфікації

Технічні характеристики

Вага (кг) 0,093
Вага (з упаковкою) (кг) 0,228
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 140 x 225 x 43

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Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні