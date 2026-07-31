Зручне рішення для очищення скляних поверхонь за допомогою пароочисника. Насадка для миття вікон Comfort дає змогу легко і без розводів очищати вікна, дзеркала та інші скляні поверхні. Довга робоча кромка дає змогу швидко і без зайвих зусиль позбутися розводів і слідів навіть у складних для прибирання місцях. Для ефективного миття вікон зовсім без хімікатів.