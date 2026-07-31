Насадка для миття вікон Comfort
За допомогою насадки для миття вікон Comfort з довгою та гнучкою робочою кромкою можна легко та якісно видаляти забруднення з вікон навіть у важкодоступних місцях. Для отримання блискучих результатів.
Зручне рішення для очищення скляних поверхонь за допомогою пароочисника. Насадка для миття вікон Comfort дає змогу легко і без розводів очищати вікна, дзеркала та інші скляні поверхні. Довга робоча кромка дає змогу швидко і без зайвих зусиль позбутися розводів і слідів навіть у складних для прибирання місцях. Для ефективного миття вікон зовсім без хімікатів.
Особливості та переваги
Отвори для подачі пари на насадціРівномірна обробка скла парою сприяє оптимальному видаленню забруднень.
Високоякісна стяжкаЧистка вікон, дзеркал і різних скляних поверхонь без розводів. Волога та розм'якшений бруд видаляються швидко й ефективно.
Довга, гнучка робоча кромкаДуже довга робоча кромка насадки для миття вікон забезпечує чудову якість очищення, навіть у важкодоступних кутах.
Очищення без хімікатів
- Під дією гарячої водяної пари бруд добре відшаровується. Водночас метод екологічно безпечний, оскільки дає змогу відмовитися від використання додаткових засобів для чищення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Вага (кг)
|0,093
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,228
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 225 x 43
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Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні