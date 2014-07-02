Использование паровой турбощетки значительно облегчает и вдвое ускоряет уборку в сравнении с обычными методами чистки. Она прекрасно подходит для выполнения работ, требующих обычно интенсивного оттирания. Вибрация щетины, увеличивающая очищающее действие пара, многократно повышает эффективность удаления грязи, в т. ч. находящейся в труднодоступных местах (углах, швах, вдоль кромок и т. д.).